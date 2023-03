Martelo batido, sai AVISO GERAL para trabalhadores com carteira assinada

PIS significa Programa de Integração Social. Toda pessoa que já fez uma carteira de trabalho deve ter observado que nas páginas iniciais tem o número de cadastro no PIS. Ele foi criado através de uma lei no ano de 1970, e é voltado para funcionários de empresas privadas.

Em contrapartida, o PASEP funciona da mesma forma, só que para funcionários públicos. Contudo, você deve estar se perguntando: como saber se tenho direito ao PIS? Não se preocupe, pois, a matéria de hoje do Notícias Concursos esclarecerá suas dúvidas.

Então, ao contrário do que se pensa, PIS/PASEP não são a mesma coisa, mas funcionam de forma parecida. Estes são programas onde as empresas depositam uma quantia mensalmente. Assim, a quantia é direcionada ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, que paga os benefícios do seguro-desemprego e abono de salário.

Contudo, como saber se tenho direito ao PIS? Isso vamos te responder logo abaixo.

Como saber se tenho direito ao PIS?

Uma vez que você tenha sido cadastrado, não precisa mais se preocupar que ele é permanente. Dessa forma, todo ano é liberada uma quantia referente ao abono. Contudo, apenas algumas pessoas têm direito a esse pagamento.

Para os pagamentos de 2023 recebem as pessoas que:

Trabalharam com carteira assinada por uma pessoa jurídica pelo tempo mínimo de 30 dias no ano de 2021;

Têm o cadastro no sistema do PIS há, no mínimo, 5 anos;

No tempo trabalhado em 2021, tenham recebido quantia de dois salários-mínimos;

Estejam com os dados atualizados no RAIS/e-Social.

Conquanto, a quantia disponível já pode ser consultada através do aplicativo da carteira de trabalho. Ele está disponível para Android e iPhone, podendo ser baixadas na loja de app do seu celular. Você pode também consultar informações através do telefone disponibilizado pela Caixa: 0800.726.0207 ou pela central do Alô Cidadão no número 158.

Calendário de pagamento e forma de saque

Os valores referentes ao pagamento do PIS já começaram a ser liberados. Portanto, a partir desta semana, todas as pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, março e abril terão as quantias pagas. De acordo com a Caixa, para os cidadãos que tiverem conta no banco, o pagamento será feito por lá.

Nos casos em que o cidadão não tenha conta no banco, a quantia estará disponível através da poupança social digital do aplicativo Caixa Tem. Dentro do app é possível fazer a movimentação do dinheiro para outras contas. Então, respondemos ao longo da matéria o questionamento: como saber se tenho direito ao PIS. Assim, se você se encaixa entre aqueles que têm direito, solicite o resgate o quanto antes.

Janeiro/fevereiro – 15 de fevereiro;

Março/abril – 15 de março;

Maio/junho – 17 de abril;

Julho/agosto – 15 de maio;

Setembro/outubro – 15 de junho;

Novembro/dezembro – 17 de julho.

