Marvel Studios spoilers sub Reddit fica escuro depois que uma ação legal é tomada contra eles

Marvel Studios vazamentos foram levados ao extremo com o sub Reddit conhecido como r/MarvelStudiosSpoilers. É aqui que todos os principais vazamentos ocorrem há anos. Foram eles que enviaram imagens vazadas de ‘Homem-Aranha: No Way Home’, ‘Doutor Estranho: Multiverso da Loucura’ e o próximo cronograma de lançamento para as fases 5 e 6. Mas, aparentemente, uma página de 63 ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’ documento de diálogo é o vazamento que desencadeou a raiva da Disney. Executivos da empresa e produtor-chefe Kevin Feige fizeram um pedido no Tribunal Distrital Federal da Califórnia. Eles pedem a emissão de uma intimação que obrigue o Reddit a expor o responsável por postar esse diálogo.

O objetivo principal é não apenas expor essa pessoa, mas ir atrás de todos que postarem spoilers no Reddit. O espaço do sub Reddit levou apenas alguns momentos para se tornar privado, sem oferecer mais acesso a terceiros que ainda não eram membros deste sub Reddit. Este pedido de intimação foi arquivado de acordo com o US Digital Milennium Copyrght Act (DMCA). A Marvel realmente decidiu ir atrás de um usuário específico do Reddit conhecido como ‘u/MSSmods, além de qualquer outro usuário que possa ser considerado responsável por postar, editar ou manter o conteúdo entre 15 de janeiro e 15 de fevereiro.

Este movimento da Marvel Studios estabelece um precedente

Mesmo que o tribunal ignore esse pedido, o que provavelmente não acontecerá. Esta nova ação tomada pela Disney como empresa estabelece um novo precedente contra pessoas que postam spoilers vazados em qualquer tipo de fórum online. Na segunda-feira, o TorrentFreak informou que o sub Reddit ainda estava online com apenas spoilers, mas o diálogo do Homem-Formiga foi retirado. Esse documento com o diálogo foi lançado em janeiro e era exatamente o do filme. A Marvel Studios rotulou oficialmente essa prática de vazamento de spoilers como pirataria, que é considerada um crime federal nos Estados Unidos da América e uma ofensa internacional em todo o mundo.