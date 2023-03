Matt Brown critica o juiz que marcou Cory Sandhagen x Marlon Vera: ‘Absolutamente ridículo’

Julgar no MMA nunca será perfeito, mas é uma rara ocasião em que quase todos os lutadores, jornalistas, fãs e especialistas concordam com um placar particularmente flagrante.

Talvez o melhor exemplo disso tenha acontecido no fim de semana passado no UFC San Antonio, quando Cory Sandhagen fez uma performance para derrotar Marlon “Chito” Vera no evento principal, mas de alguma forma ele teve que suar na decisão dividida. Isso veio como resultado do juiz Joel Ojeda, que inexplicavelmente deu os três rounds finais e, portanto, a luta para Vera, enquanto Sal D’Amato e Chris Lee marcaram a luta de forma esmagadora a favor de Sandhagen com pontuações de 50-45 e 49-46 .

Após o evento, Ojeda foi criticado tanto quanto o Departamento de Licenciamento e Regulamentação do Texas por colocá-lo no evento principal, apesar de ter marcado apenas uma luta no UFC – e isso aconteceu nas preliminares no mesmo card. O peso meio-médio do UFC Matt Brown, que acredita ter sido vítima de maus julgamentos no passado, admitiu que nunca viu nada parecido com o placar que Ojeda entregou no sábado à noite.

“Também não estou tentando tornar a vida dele um inferno, mas acho que ele deveria encontrar um emprego diferente”, disse Brown sobre Ojeda no último episódio de O Lutador vs. O Escritor. “Eu não me importo com a experiência dele. Eu não me importo se ele julgou 100 lutas antes. Não há desculpa para esse scorecard. Isso é tudo. Você tem que lutar para encontrar uma rodada para ‘Chito’. Eu sei que algumas pessoas deram a ele uma rodada, provavelmente a terceira rodada, e é ridículo dar a ele a terceira rodada. Porque ele acertou um soco?

“Olha, eu adoro o ‘Chito’ Vera, um dos meus lutadores preferidos, mas ele não fez nada para ganhar um único round na noite de sábado. Nem uma única coisa. Sem chance. Eu acho que ele viria e admitiria ele mesmo. Eu não acho que ele seria desonesto sobre isso. Talvez não tenha sido sua melhor atuação, talvez algo tenha acontecido, tanto faz. Não sei. Mas simplesmente não há desculpa para esse placar, ponto final. Não há mais nada a dizer sobre isso. Esse é o maior scorecard de touros que eu acho que já vi.

A parte mais desconcertante sobre o placar foi Ojeda de alguma forma marcando a terceira, quarta e quinta rodadas para Vera. Enquanto Lee deu a Vera o terceiro round, ele e D’Amato deram o quarto e o quinto rounds para Sandhagen sem questionar, mas de alguma forma Ojeda discordou.

Depois de assistir a luta, Brown realmente não entendeu como um único round teria acabado para Vera, mas dar a ele três rounds é criminoso.

“É como outra decisão ruim, mas isso para mim – apenas o fato de que ele deu a ele três rodadas”, disse Brown. “Se houvesse uma rodada em questão, como eu acho que um juiz deu a ele um 49-46, algumas pessoas estavam falando sobre a terceira rodada. Ele deu a ele três rodadas.

“Você não pode justificar isso. Isso é absolutamente ridículo. Dê o fora daqui com isso.

Por mais que Brown tenha defendido melhores critérios de pontuação quando se trata de julgamento de MMA, ele nem pode culpar isso como uma razão pela qual Ojeda de alguma forma deu a Vera três rodadas naquela noite. Apenas pelo visual de uma briga, Brown viu exatamente o que o resto do mundo – fora de Ojeda – testemunhou no UFC San Antonio.

“Você nem precisa saber o critério para pontuar aquela luta para Cory”, exclamou Brown. “Não havia nenhuma maneira possível de você ter marcado [for ‘Chito’ Vera].

“Vimos alguns muito ruins no passado, mas esse placar deve ser um dos cinco primeiros [worst]. Como eu disse, ‘Chito’ no terceiro assalto, pelo que me lembro, ele acertou com um soco.

Embora Sandhagen tenha saído com uma vitória em seu recorde, Brown diz que isso também tornará muito fácil esquecer que ele venceu por decisão dividida em vez de ir para casa com três placares desequilibrados a seu favor.

Brown é rápido em apontar que, se Ojeda claramente fez a decisão errada, sempre há uma chance de que um segundo árbitro poderia ter feito o mesmo, o que significa que Sandhagen perde. Em sua opinião, Brown acredita que teria sido uma das piores decisões da história do esporte, mas do jeito que está, apenas um juiz está assumindo a culpa e ele provavelmente voltará ao anonimato até que o UFC retorne ao Texas.

“O cara certo venceu a luta. Isso é ótimo”, disse Brown. “Mas há apenas três juízes, há apenas três cartões de pontuação. Ele estava a um de perder aquela luta. Isso apenas fala do problema maior, sejam os próprios juízes ou seja o sistema de pontuação real que é um pouco falho e confuso. É apenas um problema maior.

“Estou feliz por estarmos destacando isso porque muitas pessoas olhariam para isso porque a pessoa certa venceu e é meio que esquecido. Mas precisa ser destacado. Ele estava a um placar de distância, Cory estava a um placar de ter isso tirado dele.

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer com Matt Brown e Damon Martin todas as terças-feiras com versões em áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e Costureira