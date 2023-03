Matt Brown defende Merab Dvalishvili se recusando a lutar contra Aljamain Sterling: ‘Eu nunca lutaria contra um amigo’

Merab Dvalishvili poderia facilmente argumentar que ele é o verdadeiro contendor nº 1 na divisão peso-galo, mas ele não lutará por um título do UFC tão cedo… pelo menos não enquanto Aljamain Sterling for o campeão.

Atualmente em uma sequência de nove vitórias consecutivas, incluindo sua vitória desigual sobre Petr Yan no UFC Las Vegas, Dvalishvili se estabeleceu como uma força da natureza até 135 libras, mas seu melhor amigo e companheiro de equipe está no topo da divisão agora. Uma e outra vez, Dvalishvili deixou claro que não lutará contra Sterling, não importa que tipo de cenoura esteja balançando na frente dele.

O presidente do UFC, Dana White, chamou a decisão de Dvalisvhili de “uma péssima ideia”, especialmente considerando o quão imprevisível e difícil é esse tipo de oportunidade.

O veterano peso meio-médio Matt Brown simpatiza com os comentários de White porque entende por que tantos companheiros de equipe deixaram de lado um relacionamento pessoal para lutar pelo ouro do UFC, mas, novamente, ele não pode deixar de elogiar Dvalishvili por permanecer leal a Sterling, mesmo que isso aconteça às suas próprias custas. .

“Acho que Dana tem razão e já vimos isso acontecer antes”, explicou Brown no último episódio de O Lutador vs. O Escritor. “Eu acho que quando você está disparando em todos os oito cilindros e o ferro está quente, você tem que ir em frente e eu concordo totalmente com Dana.

“Do outro lado do token, nunca lutei com um amigo antes. Já lutei com caras que conheço bem, caras que tenho intimidade, e já lutei com parceiros de treino. Eu nunca lutaria contra um amigo e, na verdade, mantenho a decisão de Merab sobre isso. Eu acho que é muito honroso da parte dele fazer isso.”

Dvalishvili chama Sterling de “amigo” e de “irmão” e não vale a pena quebrar esse vínculo entre eles, mesmo que isso signifique se tornar campeão do UFC.

Por experiência própria, Brown admite que lutou contra parceiros de treinamento e até mesmo companheiros de equipe, mas há uma linha diferente quando se trata de amigos.

“Eu apoio Merab e respeito essa decisão”, disse Brown. “Eu acho muito legal que ele esteja fazendo isso. Mais uma vez, acho que Dana tem razão e, do ponto de vista de Dana, faz todo o sentido. Já vimos isso acontecer dessa maneira antes. Este momento não dura para sempre. Você não pode lidar com isso para sempre. É uma situação difícil em que ele está, mas a decisão é dele.

“Eu respeito-o por isso. Acho que todos sabemos que ele é bom o suficiente para ser um campeão. Nós sabemos isso. Nós só vamos ter que ver como tudo se desenrola agora.

Ao longo dos anos, o UFC viu muitos companheiros de equipe sacrificarem uma relação de trabalho diante de uma oportunidade lucrativa ou potencialmente transformadora. Em quase todos os casos, os lutadores envolvidos param de treinar juntos e algumas equipes quase se dividem no meio de um possível confronto.

Robbie Lawler deixou a American Top Team quando foi escalado para lutar contra Tyron Woodley com um título do UFC em jogo. Kamaru Usman mudou de academia e de treinador depois de enfrentar o companheiro de equipe de longa data Gilbert Burns.

Enquanto isso, Daniel Cormier começou a competir no meio-pesado especificamente para não encontrar seu amigo e companheiro de equipe Cain Velasquez, que era amplamente considerado o melhor peso pesado do UFC na época. Por todas as contas, parece que Sterling está disposto a fazer o mesmo depois que ele anunciou anteriormente planos de eventualmente subir até 145 libras para que Dvalishvili pudesse ter seu dia ao sol no peso galo.

Brown acredita que a diferença em todos esses cenários realmente se resume à verdadeira amizade versus companheiros de equipe que podem ser amigáveis ​​uns com os outros.

“Acho que muitas vezes na dinâmica um cara está vendo como somos parceiros de treino e é isso que fazemos e o outro é como se fôssemos amigos. Isso complica as coisas”, disse Brown. “Caras como Aljamain e Merab estão dizendo abertamente que somos amigos e não queremos brigar. Então eu acho que isso muda um pouco as coisas. É por isso que eu digo que nunca lutaria contra meus amigos.

“Eu tenho muitos caras com quem lutei que são parceiros de treino e caras que eu sou próximo até certo ponto, mas eles não eram meus amigos. Ainda não mantenho contato, não estão me mandando mensagens de feliz aniversário. Talvez porque eu bati neles ou eles me bateram. Não sei. Esses caras estão saindo de férias juntos. Aljamain foi para o país natal de Merab. Esses caras têm um vínculo construído e o mais importante também é Merab, ele mostra muita honra e integridade ao falar isso. Ele está dizendo que Aljamain é parte do motivo de eu estar aqui, então não vou tentar tirar dele o que ele me ajudou a construir. Isso merece algum respeito.”

Mais do que tudo, Brown diz que Dvalishvili deve ser elogiado por sua disposição de defender suas crenças de que algumas coisas são maiores que campeonatos, o que, no caso dele, é o relacionamento que ele compartilha com Sterling.

Do jeito que está, Dvalishvili é o estranho em 135 libras, desde que Sterling seja o campeão, mas parece que o lutador georgiano está confortável exatamente onde está.

“É fácil para Aljamain dizer que não vou lutar contra meu amigo. Ele é o campeão”, disse Brown. “Para Merab, esta é uma oportunidade única na vida. Para ele dizer isso, isso me diz que eles são amigos e isso é tudo e eu respeito isso imensamente.

“Acho que Merab provavelmente ganhou o respeito de muitas pessoas no fim de semana, não apenas nessas partes, mas em seu jogo de luta real. Ele é o pacote completo. Um grande cara e um lutador incrível. Você tem que dar muito respeito a esse cara.”

Novos episódios de The Fighter vs. The Writer com Matt Brown e Damon Martin são lançados toda terça-feira. Encontre o podcast em Podcasts da Apple, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e Costureira