Matthew Lawrence e Chilli Pack do TLC no PDA enquanto ele a pega no aeroporto

Mateus Lawrence dar Pimenta são gostosos e pesados, e não se importam com quem sabe disso … como evidenciado por seu enfático PDA em um aeroporto de Los Angeles.

Matthew foi flagrado no LAX terça-feira e ele estava claramente a serviço do namorado, enquanto esperava para pegar sua namorada TLC e toda a bagagem dela … antes de cumprimentá-la com um longo abraço e beijo nos lábios.

Depois de um abraço caloroso, a estrela de “Boy Meets World” abriu a porta antes de pular no banco do motorista… mas o amor não parou por aí.

Os dois pareciam não conseguir tirar as mãos um do outro… trocando mais abraços e beijos uma vez dentro do carro.

TMZ divulgou a história … Matthew e Chilli oficialmente começaram a namorar pouco antes do Dia de Ação de Graças, eles passaram as férias juntos em Atlanta, onde ML conheceu sua família. Chilli também conheceu a família de Matthew e eles só têm coisas boas a dizer sobre ela.



Você deve se lembrar, o ator recentemente nos contou sua namorada era “uma das pessoas mais espetaculares” que ele já conheceu … então sabemos que os enormes sorrisos em seus rostos durante o embarque no aeroporto eram os mais genuínos possíveis.