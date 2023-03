Mbappé é a grande esperança do PSG para o confronto com o Bayern de Munique… e para o futuro

PSG comemorou em grande estilo na noite de sexta-feira como Kylian Mbappé superado Edinson Cavani como o maior artilheiro de todos os tempos do clube.

Com seu gol aos 92 minutos contra o Nantes, ele ultrapassou a marca de 200 gols e seu ex-companheiro uruguaio no processo. Mas ainda mais comemorados foram os comentários do atacante após a partida declarando seu amor pelo clube e desvinculando seu futuro do que acontece no Liga dos Campeões.

Nasser al-Khelaifi ouviu com prazer as declarações de seu jogador de Doha, onde assiste ao segundo Major Ooredoo do Premier Padel em sua cidade.

Para o PSG presidente, que parte como o restante do time um dia antes do planejado para Munique na segunda-feira, a grande esperança para a virada contra Baviera após o 0-1 da primeira mão não é outro senão Kylian Mbappé.

No clube, suas declarações não são apenas tomadas como uma estratégia para cerrar fileiras antes da partida decisiva contra os alemães nas oitavas de final, mas o eterno debate sobre o número de anos que o atacante cumprirá no contrato com o clube permanece. em segundo plano, depois que o L’Equipe revelou em setembro passado que cabe ao jogador decidir se completa seu terceiro ano de contrato, até 2025, ou sai por conta própria em 2024.

O 2+1 do seu contrato

Alguns meios de comunicação informaram que existe um prazo específico para o jogador anunciar sua decisão ao clube em tempo hábil. Não há dúvida de que ambas as partes, aquando da assinatura deste novo contrato, concordaram em não chegar à situação vivida no passado mês de maio, de forma a dar tempo a ambas as partes para tomarem em tempo útil as decisões mais vantajosas para os seus interesses. É claro que se o jogador, algo que não está contemplado pelo clube, surpreenda o clube e anuncie que quer sair ao fim de dois anos, seria mais vantajoso em termos económicos colocá-lo no mercado ainda este verão e recuperar o maior investimento feito por um jogador na história do esporte. Ofertas para Kylian, especialmente do Liga Premiadanão iriam faltar, enquanto se aguarda o que Real Madrid também decidiria se a estrela deveria voltar ao mercado.

No entanto, as palavras de Kylian também são interpretadas em Paris como um indício de que Mbappé poderia cumprir os três anos de contrato, embora tenha deixado claro mais uma vez que seus objetivos não são apenas pessoais, com o bola de Ouro no horizonte, mas também coletiva em forma de títulos.

“Será que o jogo contra o Bayern vai ter impacto no meu futuro? Acho que não. Se ligasse o meu futuro à Liga dos Campeões, e não quero desrespeitar o clube, teria ido longe (risos). I’ Estou muito feliz aqui e, no momento, não penso em nada além de deixar o PSG feliz”, comentou.

“Jogar aqui é um privilégio. Cheguei jovem. Aprendi muito aqui, também como homem. Jogar no PSG, ainda mais para mim que sou parisiense de nascimento, é especial“, acrescentou o atacante, que destacou que ainda há coisas para fazer em Paris.

“EU sempre disse que queria fazer história na França, na capital, no meu país, na minha cidade. E estou trabalhando nisso, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Esse é um objetivo pessoal (o recorde de gols), mas estou aqui para alcançar os objetivos coletivos também.

A aposta do clube: todos a favor de Mbappé

O PSG deixa claro que Mbappé é e será o líder desta equipa pela sua qualidade e uma mera questão de tempo pois já está na sua seleção. No Catar, eles não esperam nada além de ver o atacante fazer gols e ser feliz no Parc des Princes e, por enquanto, não pensam em outra coisa. Embora seja verdade que o atacante mostrou seu desagrado com algumas manobras do clube há algum tempo, tudo agora parece estar no caminho certo e eles estão confiantes de que o jogador, como disse ontem, continuará feliz em Paris e decidirá pegue esse terceiro ano opcional.

O Al Khelaifi conseguiu o que parecia impossível, que Kylian renovou o seu contrato, e desde então apenas dez meses se passaram, pelo que se entende que faz pouco sentido agora voltar aos rumores sobre o futuro do jogador. É claro que a eliminação na Liga dos Campeões seria um grande golpe, mas todos em Paris contam com seu craque. Kylian liderou a campanha de retorno. No clube, eles o veem mais comprometido do que nunca. E eles estão convencidos de que ele continuará assim.