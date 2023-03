McIlroy luta no torneio The Players enquanto Rahm se retira

PO lay at The Players Championship foi suspenso devido às más condições meteorológicas e a segunda volta será concluída no sábado de manhã.

Jon Rahm foi obrigado a se retirar devido a uma virose estomacal, e a tempestade acabou escurecendo um dia em que o sul-africano Christiaan Bezuidenhout e o canadense Adam Svensson liderou a classificação com -8.

Na sede do clube, quem comandava era o americano de 26 anos Ben Griffinum jovem jogador de golfe que está no PGA Tour há apenas alguns meses.

Menção especial para Jason Dayque pelo segundo dia consecutivo atingiu 70 tacadas. Colin Morikawa não impressionou e somou +1 no dia em que jogou o 12º buraco.

O homem que sofre mais do que o esperado após sua boa semana no Arnold Palmer é Rory McIlroyque no primeiro dia fez 76 e no segundo estava no buraco 11 com +2, somando +6 no geral. McIlroy explicou na quinta-feira que está lutando muito ultimamente com o piloto porque teve que trocá-lo no Genesis Invitational.

Lá percebeu que o modelo que usava estava bastante desgastado e provavelmente não passaria mais nos testes a que o PGA Tour submete os clubes de jogadores.

A má notícia é que sua marca já lançou a versão atualizada da que estava usando e agora tem que se acostumar com um novo material.