MEC divulgará resultado do FIES 2023/1 nesta terça (14)

O Ministério da Educação (MEC) divulgará nesta terça-feira, dia 14 de março, o resultado da 1ª edição do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2023. Desse modo, a partir de hoje os candidatos poderão consultar a lista de pré-selecionados na chamada única por meio do Portal Acesso Único.

Conforme indicado no edital desta edição, os estudantes pré-selecionados nessa chamada deverão realizar a complementação da inscrição para contratação do financiamento no período de 15 a 17 de março. Essa etapa é obrigatória para garantir a vaga e consiste na apresentação dos documentos indicados no edital para comprovar os dados informados pelos candidatos no momento da inscrição.

Ainda de acordo com as orientações do edital, após complementar a inscrição, os candidatos terão até 5 dias úteis para validar suas informações na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento – CPSA da IES, por meio da entrega física ou digital/eletrônica dos documentos solicitados.

Lista de espera

Os candidatos que não foram pré-selecionados na chamada única estão automaticamente inclusos na seleção da lista de espera. A pré-seleção da lista de espera será feita no período de 21 de março a 18 de maio.

Fies 2023/1

Ao todo, o Fies 2023/1 conta com a oferta de 67.301 vagas para o financiamento estudantil. De acordo com a pasta, os financiamentos são para 1.389 instituições particulares de ensino superior de todo o Brasil. Ao todo, 205.177 candidatos se inscreveram nesta edição do programa.

O MEC recebeu as inscrições para essa 1ª edição do Fies 2023 entre os dias 7 e 10 de março. Os três cursos com maior procura foram os de Medicina, com 104.136 inscrições, Direito, com 50.128 inscrições, e Enfermagem, com 34.878 inscrições.

Quem pode participar do Fies?

Puderam participar do Fies os estudantes que fizeram uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizadas entre 2010 e 2022. Segundo o edital, a nota exigida é de, no mínimo, 450 pontos na média geral das provas e nota acima de zero na prova de redação.

Além disso, há o pré-requisito de renda. Somente os estudantes que têm renda per capta de até três salários mínimos podem concorrer a um financiamento.

Veja mais detalhes no site do Fies.

