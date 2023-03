Medicicor ABRE VAGAS para Auxiliar de Serviços Gerais e mais!

A Medicicor, empresa que surgiu em agosto de 1997, na cidade de Salvador/BA, com o objetivo de distribuir dispositivos médico-hospitalares, está em busca de profissionais para compor seu time. Desse modo, antes de falar mais sobre a empresa, confira quais são os postos de trabalho vagos:

Assessor Técnico – Recife – PE – Efetivo;

Assessor Técnico – Salvador – BA – Efetivo;

Assistente de Legalização – Salvador – BA – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – Salvador – BA – Efetivo;

Banco de Talentos – AL, CE, PB, SP, RN, PE e SE – Banco de Talentos.

Mais sobre a Medicicor e como se inscrever

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Medicicor, é importante frisar que trata-se de um distribuidor referencial nos estados que atua, de produtos médicos hospitalares abrangendo as linhas: Cirurgia Cardíaca, Neuromodulação, Coronária, Coluna, Implantáveis (Marcapassos, CDIs, CRTs), Eletrofisiologia, Vascular, Terapia Intensiva, Oncologia, Hemodinâmica e Hemodiálise.

Ao todo, são mais de 24 anos de sólida existência no mercado. Além disso, a Medicicor conta com confiança e satisfação de seus clientes e fornecedores, o que possibilita a prospecção de novas linhas e mercados em contínuo crescimento.

Atualmente, é uma das maiores empresas de distribuição de dispositivos médico hospitalares, do Nordeste. No ano de 2019, iniciou ampliação de cobertura para a região Sudeste. Em 30 de agosto de 2019, a Medicicor se tornou um Grupo, com a fundação da empresa Elevemed, que também faz distribuição de dispositivos médicos hospitalares de algumas Unidades de Negócios (linhas de produtos), já sólidas na Medicicor, possibilitando maior expansão do mercado.

