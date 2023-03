Mega-Sena 2574 terá prêmio de R$ 18 MILHÕES nesta quinta (16/03); como apostar?

O sorteio do concurso 2.573 da Mega-Sena foi realizado na noite da última terça-feira (14). Como de costume, o evento aconteceu no Espaço de Loterias da Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Além disso, os apostadores tiveram a oportunidade de acompanhar o sorteio pelas redes sociais e canal da Caixa Econômica Federal no YouTube. No entanto, nenhum apostador acertou as seis dezenas reveladas pelo globo:

06 – 26 – 32 – 35 – 37 – 49.

Desse modo, o prêmio acumulou e para o próximo concurso, na quinta-feira (16), é estimado em R$ 18 milhões. Porém, embora ninguém tenha levado o montante maior, houve ganhadores nas faixas menores do concurso:

Quina: teve 37 apostas vencedoras, cada uma vai pagar prêmio de R$ 58.420,68;

Quadra: teve 2.718 ganhadores, cada um vai levar R$ 1.136,11.

Mega-Sena 2574 sorteará R$ 18 milhões

Devido ao acúmulo no último concurso, o prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 18 milhões, que ocorrerá na quinta, dia 16. As apostas poderão ser registradas até às 19h, de acordo com o horário de Brasília.

No mais, a partir das 20h, os apostadores poderão de acompanhar o sorteio pelas redes sociais e canal da Caixa no Youtube. Os jogos podem ser feitos em uma casa lotérica ou online, pelo site ou aplicativo de loterias.

Como apostar na Mega-Sena 2574?

Como mencionado, o trabalhador pode fazer a aposta tanto pela internet quanto presencialmente em um lotérica.

Na primeira opção, o cidadão deve ser maior de idade (18 anos ou mais), realizar um cadastro no site ou aplicativo e precisa preencher o número do cartão de crédito.

Assim, basta seguir os passos abaixo:

Acesse o site ou o aplicativo das Loterias Caixa; Faça o cadastro, caso ainda não tenha conta; Escolha o jogo que deseja apostar e clique em “Aposte agora”; Preencha a cartela digital com os números desejados; Caso seja de sua preferência do apostador, é possível que o próprio site/app escolha os números por você. Essa modalidade é a “surpresinha”; Por outro lado, se preferir, selecionar a opção “teimosinha” que vai repetir, em apostas de sorteios futuros, os mesmos números jogados; Informe ao sistema quantos números pretende jogar no campo “quantidade de números da aposta”; Ademais, existe a opção “complete o jogo” caso queira que o sistema escolha os números que faltam; Escolhidos os números, clique em “colocar no carrinho”; Preencha uma nova aposta ou toque em “ir para pagamento”; Para finalizar, informe os dados do cartão de crédito para fazer a aposta e clique em “comprar”.

Já para registrar o palpite da Mega-Sena de forma presencial, basta ir até uma das casas lotéricas, preencher o canhoto e pedir o que o atendente registre os números escolhidos.

Probabilidades de acerto

Com relação a chance de acerto nos concursos da Mega-Sena, é importante destacar que a probabilidade de vencer em cada sorteio varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta do cidadão.

Ademais, é importante destacar que para fazer uma aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, de acordo com dados da Caixa. O preço de uma aposta simples é de R$ 4,50.

Por outro lado, para efetuar uma aposta com 15 dezenas, que é o limite máximo que a Caixa permite, a probabilidade de acerto é de de 1 em 10.003, segundo a Caixa. O preço, contudo, não é nada barato, sendo R$ 22.522,50.