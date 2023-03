Mega-Sena: prêmio acumula e chega a R$ 32 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou, nesta quarta-feira (1º), o sorteio do concurso 2.569 da Mega-Sena. O valor estimado está em R$ 9 milhões para quem acertasse as seis dezenas.

Contudo, de acordo com a agência, nenhuma aposta acertou os números. Com isso, o prêmio acumulado está estimado em R$ 32 milhões para o próximo sorteio.

As dezenas sorteadas foram: 06-07-25-28-31-52

O evento ocorreu às 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e contou com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Ainda segundo a Caixa, 51 apostas acertaram cinco números, a chamada quina com prêmio de R$ 54.548,94 cada. Outras 4.277 apostas acertaram quatro números (quadra) e recebem R$ 929,22 cada.

O próximo sorteio será realizado no próximo sábado (4).

Premiação

De acordo com a Caixa, o prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:

35% são distribuídos entre os ganhadores dos 6 números sorteados (Sena);

19% entre os acertadores de 5 números (quina);

19% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

5% ficam acumulados para a primeira faixa – sena – do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Acumulação

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o próximo concurso, na faixa de premiação espectiva.

Os prêmios perdem a validade 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Concurso anterior da Mega-Sena

Em síntese, os números sorteados no concurso anterior (2568) realizado na última quinta-feira (23) foram: 16 – 22 – 29 – 35 – 38 – 49.

Mesmo que ninguém tenha acertado todas as dezenas, milhares de jogos foram premiados. Todavia, os valores foram bem menores que o principal. Foram:

5 acertos – 59 apostas ganhadoras, R$ 35.496,26;

4 acertos – 3.217 apostas ganhadoras, R$ 930,00.

Como apostar na Mega-Sena

Para realizar qualquer aposta da Mega-Sena, é necessário efetuar um cadastro, ter 18 anos ou mais e preencher o número do cartão de crédito, caso escolha efetuar a aposta pela internet.

Probabilidade de acertos

Uma das principais dúvidas é em relação a chance de acerto no concurso da Mega-Sena 2.569. A probabilidade de vencer em cada sorteio varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta escolhida.

De acordo com a Caixa, no caso de uma aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860. O preço de uma aposta simples é de R$ 4,50.

Por outro lado, para efetuar uma aposta com 15 dezenas, a probabilidade de acerto é de de 1 em 10.003. O prêmio está com valor estimado em R$ 22.522,50.