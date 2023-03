Mega-sena realiza sorteios nesta quarta-feira (08) com prêmio de R$ 3 milhões

Atenção apostadores! Hoje tem sorteio da Mega-Sena. O prêmio de R$ 3 milhões da Mega-Sena será sorteado hoje (08) logo mais às 20h em São Paulo. Os apostadores têm até uma hora antes do sorteio acontecer (19h) para fazer seus jogos e tentar a sorte para se tornar um milionário. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica da Caixa ou pela internet.

O concurso que será sorteado é o de número 2.571.

Para ganhar na Mega-Sena, o apostador precisa acertar os 6 números escolhidos. Contudo, mesmo que com prêmios de menores valores, existe a possibilidade de ganhar prêmios acertando no mínimo quatro números. São disponibilizados 60 números para apostas na Mega-Sena. Para se tentar se tornar um milionário, quem aposta tem duas opções: marcar entre 6 e 20 números no volante ou optar pela “Surpresinha”, modalidade em que o próprio sistema da Caixa escolhe os números que irão concorrer. Existe ainda a possibilidade de concorrer pela Teimosinha. A Teimosinha funciona da seguinte forma: no momento da aposta, o apostador pode optar por concorrer com os mesmos números em 2, 4 ou 8 concursos seguidos.

Dias de sorteio da Mega-Sena

A Mega-Sena realiza os sorteios nos dias de quarta-feira e sábado.

Valores das apostas

Um jogo simples, com 6 números, tem o valor fixo de R$ 4,50. Deste modo, quanto maior for a quantidade de números escolhidos, maior será o valor a ser pago e consequentemente, maiores são as chances de ganhar.

Preços da Mega-Sena

Segundo a tabela de preços da Caixa Econômica Federal o valor de cada aposta da Mega-Sena dependerá da quantidade de números escolhidos:

6 números escolhidos custam R$ 4,50;

7 números escolhidos custam R$ 31,50;

8 números escolhidos custam R$ 126,00;

9 números escolhidos custam R$ 378,00;

10 números escolhidos custam R$ 945,00;

11 números escolhidos custam R$ 2.079,00;

12 números escolhidos custam R$ 4.158,00;

13 números escolhidos custam R$ 7.722,00;

14 números escolhidos custam R$ 13.513,50;

15 números escolhidos custam R$ 22.522,50 e assim por diante.

Recebimento do prêmio

Quem for sorteado poderá receber o prêmio em qualquer casa lotérica devidamente credenciada ou em qualquer agência do banco. Contudo, em situações em que o prêmio for maior que R$ 1.903,98, o recebimento do prêmio só será possível nas agências da Caixa. Para isso, é necessário a apresentação da carteira de identidade com CPF (Cadastro de Pessoa Física) e aposta premiada.

Perda do prêmio

Todavia, é importante destacar que após 90 dias, se o ganhador não comparecer para receber o prêmio, ele perde o direito adquirido. Isso porque, depois deste prazo, os prêmios prescrevem. Deste modo, o valor é repassado pela Caixa ao Tesouro Nacional. Os recursos serão destinados no ensino superior com aplicação no Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Dupla Sena da Páscoa

Com a proximidade da Páscoa, a Caixa informou que as apostas do concurso especial Dupla Sena da Páscoa já podem ser realizadas pela internet ou em qualquer casa lotérica do Brasil.

O concurso especial será sorteado no dia 08 de abril de 2023 e terá o prêmio de R$ 35 milhões. Segundo as regras de concursos em ocasiões especiais, a dupla Sena da Páscoa não será, em hipótese alguma, acumulada. Caso haja apenas um ganha ganhador e ele decida aplicar os R$ 35 milhões na Poupança, ele terá, no primeiro mês, R$ 248 de rendimento mensal.