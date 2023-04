Megan Thee Stallion lança primeiro arremesso quente no jogo de abertura do Houston Astros

EUÉ lógico que depois de vencer a última World Series, o Houston Astros gostaria de começar o novo MLB temporada em grande estilo. Isso mesmo, o beisebol está de volta com força e o Chicago White Sox visitou o Texas para jogar contra os campeões com um convidado especial para lançar o primeiro arremesso. Logo antes do início do jogo, todos vocês conhecem a tradição de lançar o primeiro arremesso, pois geralmente é lançado por uma celebridade. Dado que eles acabaram de ganhar o Série Mundialos Astros deram esta honra a ninguém menos que o rapper Garanhão Megan Thee.

Ela não é exatamente de Houston mas ela nasceu em Santo Antônio, então Megan pode definitivamente ser considerada uma celebridade local que é uma grande apoiadora do Astros. Enquanto ela caminhava até o monte, os fãs começaram a enlouquecer porque ela era amada na cidade de Houston. O famoso rapper estava vestindo jeans branco, e astros camisa e ostentando aquele lindo afro dela. Inicialmente, ela hesitou em lançar o primeiro arremesso, mas conseguiu. Ninguém realmente se importava que ela não voltasse para casa, as pessoas obviamente estavam focadas nela.

Como os Astros se saíram contra os White Sox?

É uma longa temporada em MLB, o que significa que o resultado desta noite é quase sem importância face ao que acontecerá até ao final. Mas o Houston Astros obviamente queria começar o ano com uma vitória. Infelizmente, eles não conseguiram esse resultado, pois lutaram para conseguir uma derrota final por 2–3. Durante o inning final, eles pareciam que poderiam empatar o jogo, mas não conseguiram no final. Garanhão Megan Thee presença não teve nada a ver com o resultado final, eles simplesmente não tiveram sorte diante de seus fãs.

Independentemente desse resultado, o Houston Astros terá a chance de se redimir amanhã e sábado contra o mesmo time. Parque Minuto Maid sediará esses dois jogos que, com sorte, oferecerão a eles a chance de vencer o primeiro jogo da temporada diante de seus torcedores. Deve ser interessante ver quais celebridades lançam o primeiro arremesso nos jogos de sexta e sábado. Felizmente, eles podem trazer um pouco de sorte para os Astros ou pelo menos fazer as pessoas se divertirem como assistiram Garanhão Megan Thee atirar em seu tiro.