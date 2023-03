Meghan Markle não poupa gastos para ser um ícone da moda: ela carregou uma bolsa Chanel de $ 6.400 no evento IWD

Meghan Markle está de volta às manchetes mais uma vez, desta vez por seu senso de moda impecável. O Duquesa de Sussex foi visto deixando um Dia Internacional da Mulher evento em West Hollywood exibindo um visual elegante todo preto, com top canelado preto enfiado em calças até o tornozelo.

Mas o que realmente chamou a atenção de todos foi o estonteante branco bolsa Chanel 19 com costura preta que ela carregava. Esta versão específica da bolsa é vendida por US $ 6.400 e foi o complemento perfeito para sua roupa.

Filhos do príncipe Harry e Meghan Markle são oficialmente reconhecidos como príncipe e princesa

De acordo com Página Seispara completar seu conjunto chique, Markle usava branco Valentino Garavani Rockstud mulas que custam $ 770, superdimensionadas óculos de sol Valentino que veio com um preço de $ 364, e um preto Casaco de caxemira Max Mara que custava $ 5.990. Com uma roupa tão luxuosa, não é surpresa que a duquesa de Sussex chamasse a atenção por onde passa.

Foi uma semana agitada para o casal real, pois foi recentemente anunciado que seus filhos, Lilibet e Archie, agora estão usando seus títulos reais. A notícia veio depois que sua filha, Lilibet Diana, foi batizada pelo arcebispo de Los Angeles, o reverendo John Taylor.

Seus filhos já podem usar seus títulos reais

A atualização nos títulos de seus filhos foi refletida no site da família real, com o duque e a duquesa de Sussex afirmando que seus “títulos são um direito de primogenitura desde que seu avô se tornou monarca” e que “o assunto foi resolvido por algum tempo em alinhamento com Palácio de Buckingham.”

Markle sempre foi conhecida por seu senso de moda impecável, e este recente passeio não é exceção. Apesar da controvérsia que envolve ela e seu marido, Príncipe Harryo Duquesa de Sussex sempre consegue ficar no centro das atenções, graças às suas escolhas de moda impressionantes.