Meghan Markle “proxenou” o príncipe Harry depois de perceber que ele “não tinha dinheiro”, diz Megyn Kelly

Meghan Markle foi acusado de “propaganda“Príncipe Harrydepois de perceber que não tem dinheiro pelo sempre franco Megyn Kelly.

Em um discurso inflamado, Megyn Kelly atacou o Duque e Duquesa de Sussex depois que surgiram relatos, eles foram expulsos de Frogmore Cottage por Rei Carlos. atormentar e Meghan agora quebraram o silêncio para confirmar que foram “solicitados a desocupar” a casa que lhes foi presenteada pelo falecido Rainha Elizabeth II.

Esfregando sal nas feridas, Kelly disse que Meghan acabou com um “príncipe que é um mendigo” e cruelmente sugere que ela estaria procurando “trocar” de Harry.

Segundo Kelly, o ex- Se adequa atriz ficou “surpresa e decepcionada” com a situação financeira do marido. Falando sobre os Sussex para Paul Murray, da Sky News AustráliaKelly disse: “Ele tem fama e deu isso a ela com certeza. Ela agora é um nome familiar quando não era … mas ele não tem dinheiro.”

Kelly disse que Meghan fez todos os esforços para garantir que o casal pudesse continuar com seu estilo de vida. “Tudo faz sentido como ela o contratou para escrever o livro de memórias… ela precisava daquele dinheiro – eles conseguiram um $ 20 milhões avançar em Poupar“, afirmou ela.

Kelly sugere que, assim que Meghan terminar, ela procurará “trocar” por um rico bilionário americano.

Kelly não acredita que Meghan ficará por aqui quando os fundos da dupla acabarem, alegando que ela “tentará negociar em cinco anos ou menos”. “Você me lembra que ela vai explodir isso em cerca de dois anos em Montecito, uma das comunidades mais caras da América”, disse ela. “Ela vai tentar trocá-la por algum bilionário investidor de hedge americano sei lá o quê, que pode mantê-la da maneira verdadeira com a qual ela gostaria de se acostumar.”

O apresentador americano também falou sobre as últimas Parque Sul episódio, no qual os Sussex foram retratados como o fictício ‘Príncipe e Princesa do Canadá’.

Mostrar criadores Trey Parker e pedra mate alvejou tudo, desde o todger congelado de Harry até as capas de revista de Meghan, até mesmo enviando o par em um ‘tour mundial de privacidade’. Abordando o episódio, Megyn acrescentou: “[South Park] viu através de cada verniz que este par falso colocou.”

Harry e Meghan têm problemas maiores com os quais se preocupar agora, já que perderam sua única base no Reino Unido. Foi alegado que Frogmore Cottage agora foi oferecido para Príncipe Andréque mora no Royal Lodge de 30 quartos.

Um porta-voz dos Sussex disse recentemente: “Podemos confirmar que o duque e a duquesa de Sussex foram solicitados a desocupar sua residência em Frogmore Cottage”.

do rei Carlos A decisão teria ocorrido depois que o duque de Sussex lançou seu controverso livro de memórias, Spare, em janeiro. Diz-se que as relações entre Harry e Meghan e o resto da firma estão “no ponto mais baixo de todos os tempos”.