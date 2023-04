Meghan Markle sai vitoriosa em processo de difamação movido pela meia-irmã Samantha

Samantha Markle perdeu seu processo de difamação contra sua meia-irmã, a Duquesa de Sussex, Meghan MarkleEnquanto o Juíza Distrital dos EUA Charlene Edwards Honeywell concedeu a moção de Meghan para demitir. Samantha entrou com o caso em março de 2022, acusando Meghan de difamação e espalhando informações falsas durante sua entrevista com Oprah Winfreyjuntamente com outras instâncias.

samantha também afirmou que a base de fãs de Meghan na Flórida estava zangada com sua meia-irmã e que uma parte significativa da população de sua cidade natal estava descontente com ela. O tribunal descobriu que Meghandeclarações de durante o Oprah entrevista não difamou Samantha. O tribunal afirmou que um ouvinte razoável não acreditaria que Meghan sugeriu que ela não tem meio-irmãos ou que Samantha não existe.

Meghan Markles continua em guerra contra a Família Real, afirma que ela estava ‘sendo comida para os lobos’NETFLIX

O tribunal também considerou que a declaração de Meghan era uma expressão de sua opinião sobre sua infância e seu relacionamento com seus meio-irmãos, que não pode ser verificada objetivamente ou sujeita a prova empírica. Portanto, o tribunal protegeu a declaração de Meghan de uma ação por difamação.

Samantha também alegou que Meghan disse a Oprah que eles só se encontraram “algumas vezes”, mas o tribunal não pôde verificar essa alegação. Da mesma forma, a alegação de Samantha de que Meghan mudou seu sobrenome para a fama foi rejeitada porque foi explicitamente contrariada pela transcrição.

Court estava do lado de Meghan

Samantha alegou que sua meia-irmã forneceu informações falsas aos autores do livro Encontrando a liberdade: Harry e Meghan e a criação de uma família real moderna. No entanto, o tribunal concordou com Meghan que as reivindicações baseadas em Finding Freedom devem falhar porque ela não publicou o livro.

O tribunal indeferiu as reivindicações de Samantha sem prejuízo, dando-lhe a oportunidade de apresentar uma queixa alterada no prazo de 14 dias a partir da ordem. O tribunal também negou o pedido de Samantha de honorários advocatícios e custos sob o estatuto anti-SLAPP sem prejuízo, afirmando que era prematuro.