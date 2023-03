Mensagem de Adele para Gerard Piqué depois de assistir a última apresentação de Shakira

barbear e a mais recente colaboração de Shakira sem dúvida produziu uma bomba musical que transcendeu as fronteiras nacionais desde o seu lançamento, e já é uma das músicas mais tocadas em todas as plataformas digitais em todo o mundo há quase dois meses.

No entanto, a faixa ultrapassou barreiras não só a nível musical, mas também a nível narrativo.

As letras poderosas da cantora colombiana, incluindo uma piada sobre seu ex Gerard Piquéforam amplamente cobertos pelos tablóides, e Adele parece estar muito ciente disso!

A icônica artista deve ter entendido o colega Shakiraa mensagem de ‘Rolling in the deep’ perfeitamente, dadas suas últimas declarações virais, e durante seu último show algumas horas atrás na Colômbia, a cantora de ‘Rolling in the deep’ não hesitou em enviar a seguinte mensagem para Gerard Piqué.

“Eu vi sua performance ontem à noite no Jimmy Fallon… Oh, seu ex-marido está em apuros!” Adele brincou.

A performance de TV de Shakira que todo mundo está falando

Alguns dias atrás, Shakiradesempenho de Jimmy Fallon foi transmitido e desde então são pouquíssimas as pessoas que não deram sua opinião a respeito.

Apesar da negatividade, houve muitos eventos memoráveis Shakira momentos, incluindo sua performance sensacional na televisão na sexta-feira.

Há, por exemplo, as inúmeras digressões que fez ao longo da sua carreira ou, sem ir mais longe, a sua atuação no Super Bowl 2020.

Uma carreira de várias décadas que a levou a ter milhões de fãs. Hoje, parece que Adele junta-se a este exército de Shakira fãs.