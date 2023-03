Mensagens entre amigo de Dani Alves e primo de suposta vítima vêm à tona

Chile Daniel Alves continua na prisão acusado de cometer um suposto estupro na madrugada de 31 de dezembro, mais detalhes do que aconteceu nas horas seguintes vêm à tona.

‘El programa de Ana Rosa’ revelou um fragmento de uma conversa que brunoum dos amigos do ex- Barcelona jogador, e um primo da suposta vítima tinha.

Mensagens entre Bruno e um primo da vítima

Mayka Navarrojornalista e colaborador da Telecinco, mostrou ao público algumas mensagens enviadas via Instagram.

No dia seguinte ao suposto evento, bruno escreveu a uma das jovens: “Vamos ser irmãos. encontrar bons amigos”.

Uma mensagem à qual o primo da suposta vítima de alves respondeu cordialmente. “Muito obrigado e igualmente. Feliz Ano Novo”, expressou a jovem.

Essa troca, segundo Mayka Navarroestá registrado na súmula e aparentemente tem diferentes interpretações por parte das autoridades.

“A verdade é que a interpretação é díspar se for feita pelo advogado de defesa de Alves ou pela acusação”, afirmou o jornalista. Conforme ela indicou, a equipe jurídica do brasileiro defende que são mensagens normais e que foram produzidas quando já se sabia o ocorrido no local na noite anterior.

“O que o chef brasileiro fez foi contatá-los para estabelecer um relacionamento e identificar se em algum momento eles pretendiam fazer uma reclamação”, explicou Navarro em referência ao parecer da acusação contra Daniel Alvesque embora continue a ser apoiado por brunoresponsável por sua nutrição, e Joana Sanzsua ex que mantém o apoio ao ex Barcelona homem largo.