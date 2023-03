Mensalidades e Dedução de Taxas 2023: Quantos descontos você pode obter?

Ca faculdade não é barata. No entanto, dependendo de suas circunstâncias, você poderá deduzir todas ou parte de suas despesas com mensalidades ao preencher sua declaração de imposto de renda.

Como o código tributário inclui vários créditos fiscais para custos de educação superior, convém entender como eles funcionam para garantir que você aproveite ao máximo suas vantagens fiscais

A dedução para mensalidades e taxas da faculdade ainda está disponível?

A partir de 31 de dezembro de 2020, a dedução para mensalidades e taxas da faculdade não está mais disponível. Outras deduções, como o Crédito fiscal de oportunidade americana e o Lifetime Learning Credit, pode ajudá-lo a pagar a faculdade.

As propinas podem ser deduzidas?

Os pais podem deduzir as mensalidades que pagam pela educação de seus filhos, permitindo-lhes economizar impostos, mesmo que não tenham outras opções de economia de impostos. Os pais podem reivindicar as taxas exatas que pagaram em um determinado ano fiscal.

O que é o American Opportunity Tax Credit?

O American Opportunity Tax Credit para impostos de 2023 é o seguinte: Até $ 2.500 por aluno pode ser reivindicado, calculado como 100% dos primeiros $ 2.000 em custos da faculdade e 25% dos próximos $ 2.000 em custos de faculdade. Ele pode ser usado tanto para mensalidades quanto para taxas e materiais de curso necessários (livros, suprimentos e equipamentos).

Seção 80C Dedução de imposto da mensalidade

Crédito de Aprendizagem Vitalícia.

Este crédito permite que você reivindique um crédito de até $ 2.000 em despesas educacionais qualificadas. Como crédito, esse dinheiro não é reembolsável, mas você pode reduzir o valor devido em impostos.

Se você for um estudante qualificado em uma faculdade ou universidade credenciada, poderá se qualificar para este crédito. Para se qualificar, você não pode obter mais de $ 60.000 em renda ajustada modificada se declarar solteiro, chefe de família ou viúvo. Se você for casado, declarando em conjunto, sua renda bruta ajustada modificada não deve exceder $ 130.000.

Ao contrário do crédito American Opportunity, não há limite para o número de anos que você pode reivindicá-lo. No entanto, você não pode reivindicar os créditos Lifetime Learning e American Opportunity ao mesmo tempo. Você também não pode reivindicar esse crédito enquanto deduz taxas e mensalidades. Você não é elegível para este crédito se for um dependente ou se for casado, declarando separadamente.