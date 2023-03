Merab Dvalishvili continua sem vontade de lutar contra ‘meu amigo e meu irmão’ Aljamain Sterling, apesar do aviso de Dana White

Merab Dvalishvili não vai lutar contra Aljamain Stering, não importa o que digam.

No último sábado, Dvalishvili teve a melhor performance de sua carreira, dominando o ex-campeão peso-galo Petr Yan em cinco rounds no UFC Las Vegas. A vitória normalmente o prepararia para uma disputa pelo título. Mas como ele é amigo e parceiro de treinamento do atual campeão, tanto ele quanto Sterling rejeitaram repetidamente qualquer ideia de luta. Esse é um ponto de discórdia para o presidente do UFC, Dana White, que chamou a lealdade de Dvalishvili de “uma péssima ideia”.

Falando com Ariel Helwani em A Hora do MMADvalishvili disse que não é a primeira vez que as brancas o repreendem sobre isso.

“Eu vi isso e, na verdade, não foi a primeira vez”, disse ele. “A primeira vez que ele disse isso foi depois que eu venci o José Aldo, e o Joe Rogan me perguntou de novo, e eu disse bem claro: ‘Por favor, não me faça essas perguntas de novo.’ Fiquei bravo, porque antes da luta as pessoas me perguntavam: ‘Se você ganhar, luta com o Aljo?’ Eu disse: ‘Deixe-me lutar, deixe-me vencer. Por que você está me perguntando agora? Eu estava tão cansado, as pessoas fazendo a mesma pergunta, e Aljo já tinha uma luta marcada. eu disse, verdade do meu coração, e nós conhecemos Dana White depois, e ele estava conversando com meu treinador [saying]’Ele não deveria mencionar isso.’

“Depois disso, o casamenteiro Sean Shelby estava dizendo que não pode me dar [Sean] O’Malley luta, ele não pode me dar [Marlon] ‘Chito’ Vera, ele não pode me dar Cory Sandhagen, nem mesmo Petr Yan, porque se eu vencê-los, não luto contra meu amigo pelo título. Eu entendo de negócios e fiquei tão triste que não houve luta para mim. Mas, felizmente, o Petr forçou a luta e eles me deram essa luta do Petr. Estou feliz e agradeço por isso.”

O problema para Dvalishvili agora é que há muito poucos lugares para ele ir além de uma chance pelo título. Atualmente classificado em 4º lugar no MMA Fighting Global Rankings, Dvalishvili quase certamente subirá para o 2º lugar no próximo ciclo de classificação, o que significa que se Dvalishvili quiser continuar ativo, ele terá que lutar no ranking .

No entanto, Sterling tem repetidamente insinuado subir para o peso-pena em um futuro próximo, e Dvalishvili acredita que isso pode acontecer antes do final do ano, o que o liberaria para lutar pelo cinturão.

“Eu entendo de negócios e tudo mais, mas Aljamain Sterling é meu amigo e meu irmão”, disse Dvalishvili. “É tudo de bom. Aljo tem uma luta agora. Ele está lutando contra Henry Cejudo. Daqui a uma semana volto à academia e vou ajudá-lo a se preparar para o Henry Cejudo. Acho que depois disso ele vai bater no O’Malley, e ele disse que planeja subir. Se ele quiser eu vou lutar [for the] título.”

Sterling está definido para defender seu título contra Cejudo em 6 de maio no UFC 288. Se ele vencer, a luta de Sean O’Malley pode ser o próximo passo lógico, o que significaria que Dvalishvili provavelmente ficaria preso esperando até 2024 por uma chance pelo título. Com novos contendores emergindo rapidamente na divisão peso-galo, o UFC pode querer que Dvalishvili mantenha sua posição no topo do ranking fazendo outra luta, talvez contra o vencedor da próxima luta Cory Sandhagen x Marlon Vera. Mas se Dvalishvili tiver seus seguidores, ele simplesmente esperará que toda a situação passe.

“Prefiro esperar.” Dvalishvili disse. “Eu venci Yan, Yan já venceu Sandhagen. Eu venci o Aldo, o Aldo já venceu o ‘Chito’ Vera. Não tenho que provar que sou melhor que esses caras. Prefiro esperar.

Há também a possibilidade de que Cejudo vença Sterling, abrindo a porta para Dvalishvili conseguir uma chance pelo título mais cedo do que o previsto. Mas Dvalishvili não aceita essa ideia, pois acredita firmemente que Sterling manterá o título. Em vez disso, ele parece contente em simplesmente esperar por seu tempo, dizendo que há apenas uma maneira de entrar em uma jaula ao lado de Sterling.

“Se eles querem que eu lute contra Aljo, talvez tenham que pagar US$ 10 bilhões”, disse Dvalishvili. “Então sim, estarei pronto.”