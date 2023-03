Assista Petr Yan x Merab Dvalishvili em vídeo com os destaques completos do confronto no UFC Las Vegas acima, cortesia do UFC e da ESPN.

Yan vs. Dvalishvili aconteceu em 11 de março no The Theatre at Virgin Hotels em Las Vegas. Petr Yan (16-4) e Merab Dvalishvili (15-4) colidiram no evento principal do UFC Las Vegas. A luta foi ao ar ao vivo no ESPN+.

Veja mais destaques em vídeo abaixo.