Merab Dvalishvili detalha altercação com Petr Yan: ‘Se ele não tivesse brigado… eu daria um tapa nele’

Merab Dvalishvili nunca foi o maior fã de Petr Yan.

Muito antes de Dvalishvili enfrentar o ex-campeão no UFC Vegas 71, ele estava alinhado contra Yan na luta do ex-campeão contra o atual campeão peso-galo do UFC, Aljamain Sterling. Dvalishvili considera Sterling um de seus amigos mais próximos e companheiros de equipe, então era compreensível que ele acabasse em uma posição adversária.

Mas mesmo depois que Sterling e Yan resolveram seus negócios na gaiola no UFC 273, uma interação aleatória antes do UFC 280 irritou Dvalishvili da maneira errada.

“Quando o vi em Abu Dhabi, ele estava se preparando para a luta com [Sean] O’Malley – faltavam uns três dias para a luta, e eu fui respeitoso”, disse Dvalishvili ao MMA Fighting. “Eu estava sozinho do outro lado, mas ele estava conversando com Aljo e não quero chegar perto dele. Ele teve uma luta, ele estava cortando peso. Ele estava apenas fazendo suas próprias coisas, e eu era respeitoso.

“Ele apontou para mim e disse: ‘Ele é pequeno’. eu vou e fico [near him] como se fosse engraçado, tentei avaliá-lo, e então ele apontou para mim novamente e disse que sou um zero.

Com Yan se preparando para uma luta, Dvalishvili disse que não queria escalar as coisas, mas a troca definitivamente não caiu bem.

“Quando ele disse isso, na primeira vez eu apenas ri, me aproximei e o avaliei”, disse Dvalishvili. “Depois disso, eu apenas sorri muito. Eu fui respeitoso e ele teve uma grande briga. Não quero atrapalhar a luta dele, nem a energia dele, nem nada.

“Não importa o quão estúpido ele seja, ele teve uma grande briga e eu não quero que ele lide com nada.”

Segundo Dvalishvili, já havia uma rivalidade com Yan depois de uma troca de palavras entre o ex-campeão russo e Sterling na preparação para duas lutas.

Ser insultado – mesmo que talvez fosse apenas uma piada – foi apenas outro exemplo de por que Dvalishvili nunca teve uma opinião elevada sobre Yan. Em circunstâncias diferentes, ele disse que o deixaria saber disso enfaticamente.

“Se ele não lutasse, é claro que eu daria um tapa nele”, disse Dvalishvili. “Especialmente ele disse logo antes, quando estava chegando a Aljo, Petr disse – vou apenas repetir suas palavras – ‘Quando eu vir Aljo e a equipe de Aljo, vamos matar e esmagar sua equipe.’ Isso é o que ele mencionou. Como o que diabos? Eu sou a equipe dele, sou a equipe de Aljo. Ele quer me esmagar.

Na luta anterior, Dvalishvili derrotou o ex-campeão dos penas do UFC José Aldo, lutador que o georgiano admirava absolutamente. O mesmo não pode ser dito sobre Yan, ele disse, porque o ex-campeão não exala o mesmo tipo de classe ou respeito.

“Por José Aldo, eu tinha muito respeito”, disse Dvalishvili. “Para esse cara, como lutador, eu respeito [him], mas como pessoa nem tanto. Mas no final das contas, sou um lutador profissional. Não importa contra quem estou lutando, se estou lutando contra alguém que é uma lenda ou alguém que é um idiota, ainda tenho que ser profissional, e é isso que vou fazer.

“Apenas seja profissional lá, e eu vou fazer o meu melhor. Vou vencer e não vou deixar que outras coisas me incomodem.”

Dvalishvili estava na primeira fila para testemunhar o comportamento de Yan durante suas lutas com Sterling, e isso é tudo que ele precisava saber.

“Ele estava lutando contra meu amigo, deu uma joelhada na cabeça e ainda era arrogante”, disse Dvalishvili sobre Yan. “Ele ainda estava levantando a mão. Ele nunca se desculparia. Ele fez um tweet e compartilhou minha postagem e tirou sarro de nós. Ele estava nos chamando de palhaços, e Aljo o venceu, e ele ainda não é humilde.

“A maioria dos lutadores são humildes. Não acho que Petr seja humilde, e ele deveria ser mais humilde. Caso contrário, não sei. Ele não conhece as regras. Fora isso, ele é um bom lutador, mas agora é meu adversário. É isso.”

Todos os ressentimentos pessoais serão deixados de lado em 11 de março, quando Dvalishvili busca vencer seu primeiro evento principal do UFC enquanto elimina outro peso galo do ranking. Se for bem-sucedido, ele manterá viva sua seqüência de vitórias, enquanto Yan perderia sua terceira luta consecutiva e quatro das últimas cinco.

“Ele é muito perigoso, mesmo com Aljo e com O’Malley, ele dá lutas duras”, disse Dvalishvili. “Caso contrário, ele é bom. Cada luta, ele traz e ele é dominante. Ele é ótimo, um dos melhores lutadores da nossa categoria. Um dos mais perigosos. Ele bate forte, tem uma boa defesa de wrestling, até atira de vez em quando e derruba as pessoas. Ele é bom.

“Eu só quero ganhar. Vencer é tudo para mim. Todo o meu país está esperando por mim para lutar contra ele. Esta é uma grande luta. Uma grande luta pelo meu país. Uma grande luta para o meu time. Eu tenho que ser um profissional. Não me importo se o tornar humilde, só quero vencer.

“Eu não quero mudá-lo. Ele é quem ele é. Eu não me importo com ele. Eu só quero vencer.”