Merab Dvalishvili domina Petr Yan em performance de shutout na luta principal do UFC Las Vegas

Merab Dvalishvili pode ser apenas o melhor peso galo do mundo sem o cinturão na cintura depois de derrotar o ex-campeão Petr Yan de forma dominante no evento principal do UFC Las Vegas.

Ao longo de cinco rodadas, Dvalishvili estabeleceu um recorde com 48 tentativas de queda em 25 minutos, enquanto ele apenas pressionava Yan e nunca dava ao russo um segundo para respirar. Dvalishvili misturou algumas combinações pesadas de boxe nos pés e depois deu dores de cabeça a Yan a noite toda com um ataque implacável de luta livre que o ajudou a garantir a vitória.

Quando acabou, todos os três juízes marcaram a luta por 50-45, enquanto Dvalishvili conquistou a maior vitória de sua carreira.

“Foi muito pessoal para mim, mas tentei muito mantê-lo profissional”, disse Dvalishvili após sua vitória. “Agora, eu mostro ao mundo. Petr me chamou de zero – quem é zero agora? Quem é zero?

“O único round difícil que tenho é Aljamain Sterling, o verdadeiro campeão. Minha equipe sabe, meu estilo é difícil. Estou com fome! Vamos!”

Foi um desempenho punitivo de Dvalishvili, pois ele exibiu um condicionamento irreal e um ritmo que seria difícil para os maratonistas acompanharem em cinco rodadas.

A estratégia de Dvalishvili não era segredo, pois ele procurava continuamente as quedas, o que impedia Yan de realmente armar seus golpes, porque ele sempre teve o cuidado de que o georgiano estivesse caçando suas pernas. Dvalishvili também estava exibindo um boxe rápido que pareceu pegar Yan desprevenido enquanto o ex-campeão peso-galo tentava encontrar o equilíbrio.

Yan revidou com alguns chutes duros na panturrilha que deixaram um vergão vermelho perceptível crescendo na perna de Dvalishvili.

Em troca, Dvalishvili decidiu concentrar um pouco de sua atenção em seus próprios chutes na panturrilha, com um tiro em particular acertando com um baque doentio que fez Yan imediatamente mudar de posição. Com uma perna potencialmente comprometida, Yan estava tentando encontrar uma maneira de virar o jogo, mas Dvalishvili foi implacável com sua pressão para frente.

Enquanto Yan foi capaz de lutar contra muitas das quedas de Dvalishvili, ele não conseguiu realmente produzir muito ataque próprio em troca. Dvalishvili simplesmente não deu a ele tempo ou espaço para criar qualquer coisa, pois ele continuou vindo atrás de Yan com uma mistura de golpes e luta livre.

No placar, Yan tinha que saber que estava chegando ao desespero conforme a luta avançava para as rodadas do campeonato, mas ele ainda estava tentando encontrar uma abertura para realmente machucar Dvalishvili. Para piorar, Yan sofreu um inchaço significativo no olho direito, o que provou que os socos de Dvalishvili estavam causando danos.

Com cinco minutos restantes, Yan estava ficando sem tempo para fazer qualquer coisa para conseguir a reviravolta, enquanto Dvalishvili continuava distribuindo mais do mesmo. Dvalishvili apenas continuou pressionando, dando socos e procurando quedas.

Houve um momento no final do round final em que Dvalishvili trouxe a luta para o chão novamente e parecia que o espírito de Yan estava quebrado. Assim que a buzina soou, Dvalishvili jogou as mãos para o alto em comemoração ao reconhecer que estava prestes a obter uma vitória dura sobre um dos melhores lutadores de 135 libras do mundo.

Em qualquer outro cenário, Dvalishvili provavelmente estaria olhando para uma disputa de título a seguir, mas ele deixou claro que não irá para o título enquanto seu amigo e companheiro de equipe Aljamain Sterling ainda for o atual campeão peso-galo do UFC.

Isso não significa que Dvalishvili está desistindo do cinturão, mas sim ganhando tempo.

“Ele é meu irmão e é o verdadeiro campeão”, disse Dvalishvili sobre Sterling. “Sempre que ele decidir subir de peso para lutar pelo próximo desafio, quem estiver lá, depois eu vou lutar pelo título. Claro, quero ser campeão. Agora eu provei isso de novo! Estou com fome!”