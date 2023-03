Merab Dvalishvili: Petr Yan ‘respeitará outros lutadores’ após derrota no UFC Las Vegas

Depois de várias brigas e um corte na garganta na preparação para o UFC Las Vegas, Merab Dvalishvili acredita que humilhou o ex-campeão Petr Yan.

“Ele deveria aprender”, disse Dvalishvili na coletiva de imprensa pós-luta, depois de dominar Yan de ponta a ponta na luta principal de sábado. “Ele não deve olhar para os outros. Ele estava olhando para os outros, agora veja o que acontece.”

Dvalishvili tornou a luta muito pessoal, acusando seu homólogo russo de uma variedade de supostos maus comportamentos. Ele aumentou as apostas adicionando geopolítica à mistura, trazendo à tona a guerra na Ucrânia e sua experiência sob as bombas russas quando adolescente na Geórgia. Então Yan o surpreendeu – e ao matchmaker do UFC Sean Shelby – ficando desnecessariamente físico nas pesagens.

“Depois disso, eu pensei, ‘Esse cara é realmente estúpido e um valentão’”, disse Dvalishvili. “Eu deveria apenas fazer minhas coisas e, depois disso, isso me deixou um pouco mais calmo. Não faz sentido.”

Quando os dois finalmente se encontraram no octógono, Dvalishvili estava determinado a ficar de pé e atacar com o lutador mais considerado um atacante superior. Mas, no final, foi seu wrestling que frustrou o ex-campeão e o levou a um empate no placar dos juízes.

Os lutadores geralmente enterram o machado nos momentos após a luta, e Dvalishvili deu a Yan seu respeito. Isso não mudou sua opinião sobre o caráter de seu oponente, no entanto.

“Eu sou um vencedor hoje”, disse ele. “Tudo bem. Talvez ele seja um cara legal. Acho que essa derrota vai fazer ele pensar mais, ele vai respeitar os outros lutadores, e ele estava pensando antes que ele é o melhor, e ele é o número 1, e eu sou zero. Não é assim. Somos todos humanos e ninguém é perfeito. Você não deve tratar as pessoas assim. Você deve respeitar a todos. Ele não me respeitava antes, mas agora ele vai me respeitar.”

Dvalishvili estabeleceu um novo recorde no UFC em tentativas de quedas, tentando 49 vezes colocar Yan no tatame. Embora a maioria não tenha tido sucesso, eles mantiveram Yan desequilibrado o suficiente para limitar o ataque e, eventualmente, o tanque de gasolina do russo esvaziou.

“Eu estava apenas preocupado em aparecer”, disse Dvalishvili. “Eu queria aparecer e não ter nenhum acidente, e tive uma pressão extra para representar meu país, meu povo, minha equipe, e estávamos trabalhando muito. Eu quero representar o bem. Eu não me importo em perder outras lutas contra quem quer que seja, mas perdendo contra ele, eu deveria me matar ou algo assim.

“Ele é um grande lutador, mas é um pouco arrogante. Eu amo os lutadores porque todos são pessoas humildes e boas, e não acho esse cara muito bom”.

O caminho para Dvalishvili fica mais complicado agora que ele derrotou outro ex-campeão – o segundo depois do ex-pesado peso-pena José Aldo – e é o melhor amigo do atual campeão Aljamain Sterling. Se Sterling subir para o pena após a defesa de cinturão contra Henry Cejudo no UFC 288, um conflito pode ser evitado.

Se Sterling decidir ficar no peso-galo, no entanto, Dvalishvili está pronto para tomar medidas extremas lutando no peso-mosca.

“Será um corte difícil, mas é possível”, disse ele. “No momento, estou confortável com 135 e não quero fazer nenhuma mudança agora. É possível, porque cortei apenas 20 quilos. Eu faço meu estilo antigo, onde não uso banheira de hidromassagem, não encho de água, apenas faço minhas coisas e ganho peso. É possível para mim fazer 125, mas não vejo por que deveria fazer isso agora.

“Vou lutar contra qualquer um”, acrescentou. “Quero estar ocupado e luto com qualquer um. Quem quer que o UFC me escolha para lutar. Eu não tenho nenhum problema. Este é um bom problema para se ter – para melhores amigos e colegas de equipe. Meu melhor amigo é campeão, e eu sou um dos melhores [fighters]. Estamos limpando a divisão. É uma sensação boa.”