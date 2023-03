O mercado de investimentos é amplo e pode ser muito dinâmico, por isso, para entrar neste mercado de maneira segura, é importante ter atenção a possíveis golpes que ocorrem na internet, bem como, não deve abdicar de um planejamento.

Mercado de investimentos: não abdique de planejar o seu processo

O novo investidor se depara com muitas informações, por isso, é necessário filtrá-las e organizá-las de forma planejada. Para obter resultados positivos no mercado de investimentos, é primordial que tenha clareza sobre quais são os principais fatores que devem ser direcionados para elevar a sua rentabilidade com segurança.

Cuidado com golpes na internet

Desconfie de ofertas de riqueza rápida, pois muitos golpes na internet, conhecidos como “esquemas de pirâmides” funcionam através dessa promessa, já que é solicitado que invista um valor para receber um retorno muito maior em pouco tempo.

Ao receber esse tipo de proposta, desconfie principalmente da fonte. Além disso, ao estudar o mercado, a economia e sua volatilidade, poderá lidar de forma natural com essa dinâmica. Pois poderá entender quais fatores impactam a economia e as razões pelas quais não é possível que haja um retorno tão rápido em um tempo tão curto.

Avalie as opções

O seu planejamento deve focar nas suas necessidades, já que são muitas as opções e é necessário avaliá-las. No entanto, de forma geral, é importante que diversifique suas opções e não direcione todo o seu dinheiro para uma única possibilidade.

Considere suas particularidades

Analise qual é o valor que possui para investir; qual é a possibilidade de precisar resgatar valores antes do período determinado; quais são as opções que podem lhe atender para criar um planejamento de reserva de emergência; qual é o melhor plano de aposentadoria do mercado etc.

Busque informações em fontes confiáveis

Ao analisar os pontos citados, poderá desconfiar de ofertas duvidosas para direcionar sua entrada no mercado. Por isso, é aconselhável que busque informações importantes em sites oficiais, como a plataforma da Bolsa de Valores (B3) e do Banco Central do Brasil (BCB), por exemplo, bem como, contate uma corretora de valores de sua confiança.

Obtenha sucesso de forma planejada

Além disso, é possível contatar o seu banco, seja de forma digital ou presencial, para analisar o seu perfil e verificar quais são as melhores opções. Dessa forma, poderá obter sucesso dentro do mercado de investimentos, considerando a realidade do mercado e os riscos de ganhos e perdas.