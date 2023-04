Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil ABRE VAGAS; Confira!

A Mercedes-Benz, uma organização que fabrica e comercializa veículos em todo o mundo, está atrás de novos colaboradores no mercado de trabalho brasileiro. Assim, antes mesmo de falar mais sobre a unidade de negócios de automóveis e vans, vale a pena verificar a lista de cargos disponíveis:

Analista de Logística Júnior – Limeira – SP – Efetivo;

Analista de Logística Sênior – Limeira – SP – Efetivo;

Banco de Jovens Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Estagiário(a) – Centro de Preparação de Veículos – Cariacica – ES – Estágio;

Infrastructure Analyst Specialist – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Mercedes-Benz e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Contando um pouco mais sobre a Mercedes-Benz, é importante destacar que trata-se da marca automotiva de luxo mais valiosa do mundo, segundo o estudo da Interbrand 2020 e, no Brasil, a marca é líder no segmento de Large Vans com a Mercedes-Benz Sprinter, oferecendo o portfólio mais completo do mercado com cerca de 100 configurações possíveis e ampla rede de concessionários em todo país.

Além disso, falando especificamente sobre o setor de automóveis e vans, vale frisar que, em 2020, seguindo a estratégia global do Grupo Daimler AG, separou as unidades de negócios de Automóveis e Vans das divisões de Caminhões e Ônibus, criando então a Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.

Desde então, segue expandindo de forma consistente, investindo em tecnologia, novos conceitos de mobilidade e conectividade inteligente de seus veículos, além do foco em ações de inclusão, diversidade e responsabilidade social.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!