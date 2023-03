Merendeiras da Prefeitura de Penedo participam de jornada técnica

Secom PMP

Matéria atualizada

Quem prepara a alimentação servida aos estudantes e crianças das creches da Prefeitura de Penedo está aprimorando conhecimentos para o trabalho diário na rede da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O investimento do governo Ronaldo Lopes para as merendeiras acontece na sede do Sindspem, onde a jornada técnica começou na segunda-feira, 06, com a participação das psicólogas Hélida Moura e Leylanne Cavalcante

Elas ministraram palestras sobre relacionamento interpessoal, programação concluída com mais duas atividades direcionadas para as equipes que preparam a alimentação escolar.

Nesta terça-feira, 07, o foco da jornada foi direcionado para primeiros socorros e prevenção de riscos. A capacitação ficou a cargo do 2º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar, Jossesandro Cordeiro, lotado no 6º GBM, em Penedo.

O aprimoramento das servidoras da Semed Penedo será concluído nesta quarta-feira, 08, com orientações sobre preparo de alimentos, como evitar desperdícios e boas práticas de higiene.

A conclusão da jornada terá ainda entrega de fardamento e equipamentos de proteção individual para as merendeiras.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte