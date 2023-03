Messenger voltando ao aplicativo móvel do Facebook após nove anos

Já se passaram quase nove anos desde que o Facebook, de propriedade da Meta, removeu a funcionalidade do Messenger de seu aplicativo móvel e se concentrou em seu próprio aplicativo separado. No entanto, a gigante da mídia social agora planeja reuni-los novamente, de acordo com uma recente postagem no blog do chefe do Facebook, Tom Alison.

“Estamos testando a capacidade de as pessoas acessarem sua caixa de entrada do Messenger dentro do aplicativo do Facebook, e você nos verá expandindo esse teste em breve”, escreveu Alison. “Em última análise, queremos que seja fácil e conveniente para as pessoas se conectarem e compartilharem, seja no aplicativo Messenger ou diretamente no Facebook.”

Quando o Messenger foi removido do aplicativo do Facebook em 2014, a empresa afirmou que seu objetivo era se concentrar no desenvolvimento do Messenger como a melhor experiência de mensagens móveis possível e evitar confusão por ter experiências de mensagens separadas.

Não está claro se a Meta planeja trazer as mensagens de volta para a versão do navegador móvel do Facebook, mas a empresa tem empurrado os usuários da web móvel para o aplicativo Messenger desde 2016. Independentemente disso, ter um aplicativo a menos para gerenciar em seu telefone só pode ser uma boa coisa. Além disso, parece que em breve os usuários poderão enviar mensagens para usuários do Instagram diretamente do aplicativo do Facebook.

O anúncio recente da Meta foi feito em uma postagem de blog descrevendo as áreas de foco da empresa para 2023. A postagem busca garantir às pessoas que “o Facebook não está morto nem morrendo”, já que a plataforma agora tem mais de 2 bilhões de usuários.

A Meta está tentando mudar o Facebook de ser principalmente uma plataforma social para mais uma plataforma de entretenimento e descoberta, na tentativa de se tornar mais competitivo com o TikTok. Como Alison explicou na postagem do blog, a empresa está tentando “tornar o Facebook o melhor lugar para descoberta e compartilhamento social”.

Uma das razões pelas quais a Meta está trazendo as mensagens de volta para o aplicativo do Facebook é tornar mais fácil para as pessoas compartilharem conteúdo com seus amigos. Alison escreveu que o objetivo é permitir que as pessoas compartilhem o que descobrem no Facebook por meio de mensagens “quando, onde e como atender às suas necessidades, sem precisar mudar para outro aplicativo”. Isso é semelhante a como o TikTok permite que os usuários compartilhem vídeos que descobrem com seus amigos por meio de mensagens diretas integradas. Portanto, enquanto a Meta está revertendo o curso de algumas maneiras, trazendo as mensagens de volta ao aplicativo do Facebook, ela também está tentando acompanhar seus concorrentes.

