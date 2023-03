Messi e Mbapp quase se beijam na premiação ‘The Best’

euionel Messi foi coroado ‘O Melhor’ na prestigiosa cerimônia de premiação da FIFA na noite de segunda-feira. O argentino levou seu país à vitória na Copa do Mundo no Catar, o que provou ser o fator diferenciador na decisão de quem venceu.

Messi conseguiu superar Mbappé e Benzema para o prêmio. Apesar de este último claramente se sentir prejudicado com a decisão – ele publicou uma mensagem no Instagram listando suas conquistas no ano passado, Mbapp parecia estar encantado com seu companheiro de equipe.

Ao ser anunciado o vencedor, o argentino foi parabenizado com um abraço caloroso e um grande sorriso. Aliás, Mbappé ficou tão feliz por Messi que, quando os dois foram se abraçar, parecia que ele ia beijar o campeão do Mundial do Catar.

Messi pareceu desviar do gesto do francês, rindo desajeitadamente.