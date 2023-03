Messi quer renovar com o PSG, mas exigências salariais mudaram após o sucesso na Copa do Mundo

Tele situação relativa Lionel MessiA prorrogação do contrato mudou desde janeiro. Agora não é considerado nem iminente nem fácil como parecia antes da Copa do Mundo de 2022.

MessiAs demandas financeiras da empresa mudaram depois de vencer o torneio. Seu pai e agente se encontraram com Paris Saint-Germain diretores, incluindo conselheiro louis camposmas nenhum acordo foi alcançado, com as duas partes concordando em se encontrar novamente em um futuro próximo.

PSGa eliminação pelas mãos de Bayern de Munique nas oitavas de final também não ajudou. Messi e seu plano de comitiva para pensar cuidadosamente sobre onde ele jogará além do verão, quando seu contrato com PSG expira.

Sua renovação depende do projeto que PSG pode oferecer a ele. Por enquanto, ele não liga para os juros da Arábia Saudita.

MessiO pai de Riad esteve na capital saudita, Riad, na terça-feira, mas o fez apenas para conversar sobre um assunto envolvendo creches com o Ministério de Esportes do país.

O que o PSG pode oferecer a Lionel Messi?

Dito isto, Neymaro futuro ainda está no ar, como PSG quer dispensá-lo, apesar de seu contrato até 2025. Enquanto isso, Mbappéo futuro também permanece incerto, embora PSG contam com ele para liderar seu projeto.

É duvidoso se Christophe Galtier vai ficar parado após a eliminação da Liga dos Campeões e Messi está preocupado com o que vai acontecer no futuro, como PSG precisam fortalecer sua equipe.

Outro obstáculo é a questão do Fair Play Financeiro. A UEFA já avisou o clube da Ligue 1 que terá de reduzir a sua folha salarial para a época 2023/24.

Enquanto isso, PSG enfatizar que eles têm o capital para estender Messi‘s contrato, mas não se sabe em que condições eles seriam capazes de fazê-lo.