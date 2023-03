Meta anuncia ‘personas de IA’ para Instagram, Messenger e WhatsApp

A Meta, anteriormente conhecida como Facebook, anunciou sua intenção de se juntar a outros gigantes da tecnologia, como Google e Microsoft, para explorar o potencial da IA ​​no estilo ChatGPT. O CEO Mark Zuckerberg revelou planos para desenvolver “personas de IA” a longo prazo e atualmente está investigando ajudantes para vários formatos de mídia, incluindo Messenger, WhatsApp, Instagram e até anúncios.

Zuckerberg sugeriu que essas ferramentas de IA poderiam trazer recursos avançados de bate-papo para o Messenger e o WhatsApp, bem como filtros e anúncios exclusivos do Instagram. O conteúdo de vídeo e “multimodal” também pode se beneficiar da IA ​​generativa, disse ele. Em um futuro próximo, a empresa planeja enfatizar ferramentas de criação e expressão.

Para ajudar a “turbinar” seus esforços no campo da IA ​​generativa, a Meta está reunindo suas equipes de IA generativa em um único grupo. No entanto, Zuckerberg adverte que ainda há “muito trabalho fundamental a fazer” antes que os projetos mais avançados possam ser concretizados.

Meta não é novidade na IA voltada para o usuário. A empresa introduziu os chatbots no Messenger em 2016 para que as empresas forneçam suporte automatizado ao cliente, orientação de comércio eletrônico, conteúdo e experiências interativas. No entanto, este último movimento representa uma expansão significativa, refletindo o crescente foco da indústria na IA generativa.

Gigantes da Internet como o Google já estão sentindo a pressão competitiva do ChatGPT da OpenAI, que teoricamente poderia minar sua busca e outros negócios importantes. Como tal, Zuckerberg afirmou que deseja que Meta seja um “líder” em IA generativa, mas isso também pode representar uma ferramenta defensiva.

As aplicações potenciais da IA ​​generativa são vastas e os esforços da Meta nessa área podem ter implicações de longo alcance para o futuro das mídias sociais e do conteúdo online. Com os gigantes da tecnologia continuando a investir pesadamente no campo, podemos esperar mais desenvolvimentos nos próximos anos.

