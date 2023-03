Meta demitirá 10.000 funcionários na segunda rodada de cortes de empregos, diz CEO Mark Zuckerberg

A Meta Platforms, controladora do Facebook, se tornou na terça-feira a primeira grande empresa de tecnologia a anunciar uma segunda rodada de demissões em massa, já que o CEO Mark Zuckerberg anunciou 10.000 cortes de empregos, apenas quatro meses depois de demitir 11.000 funcionários.

“Esperamos reduzir o tamanho de nossa equipe em cerca de 10.000 pessoas e fechar cerca de 5.000 funções abertas adicionais que ainda não contratamos”, disse o CEO Mark Zuckerberg em mensagem à equipe.

A medida ressalta o esforço de Zuckerberg para transformar 2023 no “Ano da Eficiência”, com cortes de custos prometidos de US$ 5 bilhões em despesas para algo entre US$ 89 bilhões e US$ 95 bilhões. A Meta Platforms, que também é proprietária do Instagram e do WhatsApp, espera que suas despesas totais para o ano de 2023 fiquem na faixa de US$ 86 bilhões a US$ 92 bilhões, incluindo custos de reestruturação de US$ 3 bilhões a US$ 5 bilhões.

“Nos próximos meses, os líderes organizacionais anunciarão planos de reestruturação focados em achatar nossas organizações, cancelar projetos de menor prioridade e reduzir nossas taxas de contratação. Com menos contratações, tomei a difícil decisão de reduzir ainda mais o tamanho de nosso recrutamento amanhã. Informaremos os membros da equipe de recrutamento se eles foram afetados. Esperamos anunciar reestruturações e demissões em nossos grupos de tecnologia no final de abril e, em seguida, em nossos grupos de negócios no final de maio. Em um pequeno número de casos, pode demorar até o final do ano para concluir essas mudanças”, disse Zuckerberg sobre o cronograma de cortes de empregos.

“Acho que devemos nos preparar para a possibilidade de que essa nova realidade econômica continue por muitos anos”, disse Zuckerberg em sua mensagem à equipe.

Zuckerberg disse que a Meta removerá várias camadas de gerenciamento, pedirá aos gerentes que se tornem colaboradores individuais e dará a eles menos de 10 subordinados diretos, o que, por sua vez, tornaria a organização “mais plana”.

“Não esperamos aumentar o número de funcionários tão rapidamente, faz mais sentido utilizar totalmente a capacidade de cada gerente e desfragmentar as camadas o máximo possível”, disse ele.

“Em nosso Ano de Eficiência, tornaremos nossa organização mais plana removendo várias camadas de gerenciamento. Como parte disso, pediremos a muitos gerentes que se tornem colaboradores individuais. Também teremos colaboradores individuais reportando em quase todos os níveis – não apenas na parte inferior – para que o fluxo de informações entre as pessoas que fazem o trabalho e o gerenciamento seja mais rápido”, acrescentou Zuckerberg.

Uma economia em deterioração provocou uma série de cortes de empregos em massa em toda a América corporativa: de bancos de Wall Street, como Goldman Sachs e Morgan Stanley, a grandes empresas de tecnologia, incluindo Amazon.com, Alphabet e Microsoft.

A indústria de tecnologia demitiu mais de 280.000 trabalhadores desde o início de 2022, com cerca de 40% deles chegando este ano, de acordo com o site de rastreamento de demissões layoffs.fyi.

As ações da Meta subiram 6% após a abertura do pregão na terça-feira.

A Meta, que está gastando bilhões de dólares para construir o metaverso futurista, tem lutado com uma queda pós-pandemia nos gastos com publicidade de empresas que enfrentam alta inflação e aumento das taxas de juros.

A mudança da Meta em novembro para reduzir o número de funcionários em 13% marcou as primeiras demissões em massa em seus 18 anos de história. Seu quadro de funcionários era de 86.482 no final de 2022, um aumento de 20% em relação ao ano anterior.

Com informações da Reuters