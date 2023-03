Meta deve enfrentar julgamento por segredos comerciais de IA, diz juiz

A Meta Platforms Inc perdeu uma licitação na segunda-feira para encerrar um processo no tribunal federal de Boston alegando que roubou informações confidenciais da startup de inteligência artificial Neural Magic Inc.

A Meta terá que enfrentar um julgamento por acusações de que utilizou os algoritmos “inovadores” da Neural Magic, que permitem que os sistemas de IA processem informações mais rapidamente, disse a juíza distrital dos EUA Denise Casper.

O tribunal também permitiu o testemunho de um especialista que disse que a Meta deve ao Neural Magic até US$ 766 milhões em royalties.

Representantes da Meta e da Neural Magic não responderam imediatamente aos pedidos de comentários sobre a decisão. O julgamento está marcado para começar em setembro.

A Neural Magic, com sede em Somerville, Massachusetts, foi fundada por dois ex-pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Seus investidores incluem a empresa de capital de risco Andreessen Horowitz, VMware, Comcast e Verizon, de acordo com seu site.

A Neural Magic processou a Meta, então conhecida como Facebook, em 2020 por supostamente roubar algoritmos que permitem que computadores mais simples executem cálculos matemáticos complexos com mais eficiência e permitem que cientistas de pesquisa usem conjuntos de dados maiores.

O processo disse que a Meta contratou um cientista da computação Neural Magic, Aleksandar Zlateski, que deu ao gigante da mídia social os algoritmos que compõem o “coração” da tecnologia Neural Magic.

Neural Magic disse que a Meta publicou os algoritmos no site de código aberto GitHub e agradeceu a Zlateski por resolver um “problema fundamental para o avanço contínuo do Facebook no mundo da inteligência artificial”.

A Meta pediu ao tribunal que rejeitasse o caso no ano passado, argumentando que a Neural Magic não conseguiu identificar nenhum segredo comercial passível de proteção e que Zlateski não adquiriu as informações indevidamente. Mas o tribunal na segunda-feira permitiu que o caso da Neural Magic continuasse para todos, exceto um dos 41 segredos que acusou a Meta de apropriação indevida.

Casper concedeu partes do pedido de Meta e Zlateski, rejeitando as alegações da Neural Magic de que eles violaram uma cláusula de não concorrência ou se envolveram em práticas comerciais desleais sob a lei de Massachusetts.

O caso é Neural Magic Inc v. Meta Platforms Inc, Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Massachusetts, nº 1:20-cv-10444.