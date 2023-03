Meta, empresa-mãe do Facebook, trabalhando no concorrente do Twitter supostamente codinome ‘P92’

A Meta Platforms Inc, anteriormente conhecida como Facebook, está considerando lançar um novo aplicativo de mídia social para rivalizar com o Twitter. O aplicativo, codinome P92, é baseado na estrutura que alimenta o Mastodon, um serviço semelhante ao Twitter lançado em 2016.

Uma fonte próxima ao desenvolvimento disse à Moneycontrol que o aplicativo é um trabalho em andamento.

“Estamos explorando uma rede social descentralizada independente para compartilhar atualizações de texto. Acreditamos que há uma oportunidade para um espaço separado onde criadores e figuras públicas podem compartilhar atualizações oportunas sobre seus interesses”, disse um porta-voz da Meta.

O Twitter tem lutado para manter sua base de publicidade desde a aquisição da plataforma por Elon Musk no final do ano passado. As empresas reduziram os gastos após a ação do Twitter para restaurar contas suspensas e liberar uma verificação de conta paga que resultou em golpistas se passando por empresas. Os planos da Meta de lançar um aplicativo semelhante podem ser uma oportunidade de tirar proveito do caos atual no Twitter.

O que é Mastodonte?

Mastodon é uma plataforma de mídia social que foi lançada em 2016 como uma alternativa ao Twitter. É uma rede descentralizada de código aberto que permite aos usuários criar suas próprias comunidades, chamadas de “instâncias”, onde podem interagir com outras pessoas que compartilham seus interesses.

Uma das principais características do Mastodon é que ele não é controlado por uma única entidade ou empresa, ao contrário do Twitter e outras plataformas de mídia social centralizadas. Isso significa que os usuários têm mais controle sobre seus dados e podem optar por interagir com comunidades alinhadas com seus valores.

O Mastodon ganhou popularidade entre os usuários que procuram uma experiência de mídia social mais focada na privacidade e orientada para a comunidade. A plataforma possui um conjunto único de regras e diretrizes, incluindo uma rígida política anti-assédio, que visa criar um espaço seguro para os usuários se expressarem sem medo de abuso ou assédio.

Meta no cenário atual da mídia social

A maior plataforma da Meta, o Facebook, também tem enfrentado seu próprio conjunto de desafios, incluindo uma luta para atrair um público mais jovem, enquanto seus enormes investimentos no metaverso têm mostrado poucos sinais de retorno no curto prazo. Seu aplicativo de compartilhamento de vídeos, o Instagram, também enfrenta forte concorrência à medida que criadores de conteúdo e influenciadores de sucesso migram para outras plataformas como o TikTok.

As ações da Meta subiram marginalmente para US$ 181,7 no início do pregão na sexta-feira, tendo ganho cerca de 51 por cento até agora este ano.

