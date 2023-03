Meta se despede de NFTs no Facebook e Instagram em meio à crise cripto

A Meta Platforms Inc, a gigante da mídia social anteriormente conhecida como Facebook, está desligando os colecionáveis ​​digitais ou tokens não fungíveis (NFTs) em suas plataformas menos de um ano após seu lançamento, já que o mercado de criptomoedas enfrenta um colapso.

“Estamos diminuindo os colecionáveis ​​digitais (NFTs) por enquanto para focar em outras formas de apoiar criadores, pessoas e empresas”, twittou Stephane Kasriel, chefe de fintech da Meta, na segunda-feira.

A Meta introduziu o suporte para criadores compartilharem NFTs no Instagram e no Facebook no ano passado, quando a popularidade do criptoativo disparou, com vendas de tudo, desde macacos de desenhos animados a videoclipes atingindo bilhões de dólares.

Algumas novidades de produtos: em toda a empresa, estamos analisando de perto o que priorizamos para aumentar nosso foco. Estamos diminuindo os colecionáveis ​​digitais (NFTs) por enquanto para focar em outras formas de apoiar criadores, pessoas e empresas. 🧵[1/5] —Stephane Kasriel (@skasriel) 13 de março de 2023

Mas o bitcoin e outros tokens despencaram no final de 2022, depois que a principal exchange FTX quebrou da noite para o dia.

A crise foi agravada pela quebra na semana passada de três bancos americanos, dois dos quais eram criptocêntricos.

“Continuaremos investindo em ferramentas fintech que as pessoas e as empresas precisarão para o futuro. Estamos simplificando os pagamentos com o Meta Pay, facilitando o checkout e os pagamentos e investindo em pagamentos por mensagens no Meta”, disse Kasriel.

Kasriel também afirmou que continuará se concentrando em trazer mais caminhos para os criadores na plataforma. Em seu tweet, ele disse: “criar oportunidades para criadores e empresas se conectarem com seus fãs e gerar receita continua sendo uma prioridade, e vamos nos concentrar em áreas em que podemos causar impacto em escala, como mensagens e operações de monetização para Reels .”

