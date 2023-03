Meteorologista da CBS LA desmaia durante transmissão, condição cardíaca anterior

Reproduzir conteúdo de vídeo



Uma meteorologista de Los Angeles desmaiou durante uma transmissão de TV ao vivo neste fim de semana – e ainda não há notícias sobre sua condição depois que o momento aterrorizante foi capturado pela câmera.

Alyssa Carlson estava ajudando a equipe KCAL da CBS LA a lançar o noticiário no início da manhã de sábado, liderando as 7:00 da manhã com um boletim meteorológico sobre a chegada de chuva para LA na próxima semana. No entanto, antes que ela pudesse entrar em seu relatório, ela perdeu a consciência.

O vídeo é absolutamente horrível … você vê os olhos de Carlson rolarem para trás de sua cabeça e ela começa a se inclinar para a frente na mesa em que estava. Eventualmente, ela desmaia completamente.

Como os dois âncoras observaram no início do segmento, Carlson estava no set com eles – mas parece que ela poderia estar em um local diferente… alguns momentos depois. Eles entraram em pânico e cortaram para o comercial.

Já se passaram algumas horas … e ainda não há nenhuma atualização oficial sobre como Carlson está. KCAL nunca mais voltou a um noticiário ao vivo depois disso – a estação optou por transmitir programação pré-gravada / promocional por várias horas … e agora eles estão cobrindo a NCAA.

Aqui está a coisa … Carlson já havia experimentado um episódio semelhante anos atrás – vomitando no set durante uma previsão do tempo quando ela estava em uma estação diferente – e como resultado … revelou que ela foi diagnosticada com uma válvula cardíaca com vazamento . Isso foi em 2014.

