Meteorologista da TV usa letra de Snoop Dogg em boletim meteorológico e rapper dá a ele adereços

Um meteorologista do Texas usou Snoop Dogg‘s letras para servir como uma previsão do tempo na TV … e ele ganhou grandes adereços da própria lenda do hip hop!

Adam Krueger aceitou o desafio de um de seus fãs no TikTok para entrelaçar as palavras do primeiro single solo de Snoop, “Who Am I? (What’s My Name?)”, em sua previsão no CW39 em Houston.

Confira o vídeo – enquanto ele garante aos espectadores que será um bom dia na área de Houston, ele joga algumas barras do Dogg – “Das profundezas do mar, até o final do quarteirão”.

BTW … grande coincidência. As letras de Snoop são super parecidas com a primeira âncora local de todos os tempos –Jerry Dunphy – que abriu seu noticiário com … “Do deserto ao mar, a todo o sul da Califórnia, uma boa noite.”

De volta ao Krueger – ele misturou um pouco ao dar voz ao título de uma música diferente do Snoop – “Rat-Tat-Tat-Tat” – que também apresentava dr. Dre. “Seremos quentes e úmidos, com máximas nos anos 80, adivinhe, ‘é assim, rat tat tat tat.'”

Snoop aparentemente assistiu ao vídeo e ficou tão impressionado que repostou o clipe em sua página do Instagram.

Outros nas redes sociais também deram apoio a Krueger. Uma pessoa disse: “Cara, eu absolutamente amo isso! Por mais estressante que seja o mundo, o meteorologista está colocando as letras do SNOOP na previsão !!!!”



