Meteorologista do Mississippi faz oração no ar enquanto tornados aterrissam

Um meteorologista do Mississippi teve uma reação crua aos tornados mortais que acabaram de atingir o estado – fazendo uma oração ao vivo no ar … que agora se tornou viral.

Notícias WTVA 9 ‘ Matt Laubhan estava trazendo atualizações do tempo na noite de sexta-feira, quando a notícia de grandes tempestades estava começando a se espalhar. Ele estava explicando o que a cidade de Amory – na parte nordeste do MS – poderia esperar quando ele fizesse uma pausa.

Mesmo antes de fazer sua oração, Laubhan estava entrando no assunto de seu relatório e sendo totalmente transparente com os telespectadores – dizendo-lhes que, embora ele pudesse prever o que iria acontecer, eles deveriam estar preparados para o pior. Ele também exibiu ferramentas interativas úteis na tela.

Toda a sua transmissão vinha do coração, e você pode ver o quanto ele se importava com o pessoal no local. É um momento de humanização… a Internet certamente gostou.

Quanto às consequências … mais de 26 pessoas morreram depois que tornados atingiram grande parte do Mississippi, causando destruição em massa. As rajadas com as quais esses tornados vieram foram as mais altas … chegando a 166 MPH a 200 MPH. Então, um desastre natural completo.