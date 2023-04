Mets colocam Verlander em IL com distensão muscular no dia da estreia

TO New York Mets colocou Justin Verlander na lista de lesionados com uma distensão muscular na parte superior das costas no primeiro dia, afastando o atual vencedor do AL Cy Young Award antes de sua primeira aparição com a equipe.

O Mets anunciou que Verlander teve uma distensão abdominal de baixo grau algumas horas antes de começar a temporada contra o Miami Marlins na quinta-feira. Verlander continuará lançando em intensidade moderada e fará mais varreduras em uma semana.

“Não do jeito que eu queria que meu mandato no Mets começasse. Isso é certo”, disse Verlander. “Eu trabalhei muito para que coisas como essa não acontecessem.”

Verlander disse que estava lidando com algum desconforto na parte superior do braço e na área das axilas durante o treinamento de primavera.

“Acho que, olhando para trás, é algo que foi persistente, mas foi um treinamento de primavera e é muito normal ter que trabalhar em algumas coisas”, disse ele. “Eu não dei muito crédito.”

Ele disse que o maior sinal de alerta foi uma queda em sua velocidade em “uma ou duas milhas por hora”.

O gerente geral do Mets, Billy Eppler, disse que Verlander relatou a lesão ao clube na noite de quarta-feira e passou por uma ressonância magnética na manhã de quinta-feira.

O clube disse que teria uma atualização sobre o três vezes vencedor do Cy Young Award após o teste adicional.

Max Scherzer foi escalado para começar pelo New York na estreia de quinta-feira, com Verlander programado para lançar no sábado. Verlander também foi escalado para arremessar na faz primeira apresentação em casa do Mets em 6 de abril.

O destro Tylor Megill deve começar no lugar de Verlander no sábado contra o Marlins.

“O fato de continuar a arremessar mostra como a lesão é pequena. Mas ainda há algo lá”, disse Verlander. Ele acrescentou que não espera perder muito tempo.

“Se for um ponto diferente na temporada, no final do ano, o arremesso está definitivamente na mesa. Mas sendo o início da temporada, saindo do treinamento de primavera, faz muito sentido não forçar agora.”

Verlander, 40 anos, assinou um contrato de US$ 86,67 milhões por dois anos com o Mets durante a entressafra e arremessou bem durante o treinamento de primavera.

Ele está saindo de uma das melhores temporadas de sua carreira, ajudando os Astros a vencer a World Series com um recorde de 18-4 e 1,75 ERA. Ele perdeu quase todas as temporadas de 2020 e 2021 devido à cirurgia de Tommy John.

O técnico de Nova York, Buck Showalter, disse que não estava muito preocupado com a capacidade do time de ter sucesso sem Verlander no rodízio.

“É uma das coisas que bons clubes são capazes de fazer”, disse ele. “Fizemos isso no ano passado, superamos muitas dessas coisas e, seja na primeira parte da temporada ou mais tarde, não acho que seja um assunto realmente quente agora em nosso vestiário”.