MGS MG: últimos dias para inscrição no processo seletivo; salários até R$ 10,6 mil

A Minas Gerais Administração e Serviços (MGS) recebe até o dia 06 de março as inscrições para processo seletivo que visa contratação de profissionais em diversas áreas e em todos os níveis de escolaridade.

Os interessados devem acessar o site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), para confirmar a participação no certame mediante taxa de inscrição que varia entre R$ 40 e R$ 51, dependendo do cargo.

A MGS MG oferece 97 vagas para todos os níveis de escolaridade.

Os salários oferecidos pela MGS – MG vão de R$ 1.265,00 a R$ 10.650,00 mensais.

Vagas e salários MGS – MG

A Minas Gerais Administração e Serviços (MGS) oferece, por meio de processo seletivo, 97 vagas para preenchimento imediato e vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior, distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível fundamental

Agente de Campo – CR;

Agente de Serviço de Parque – Habilitado AB – CR;

Ajudante de Manutenção – 6 vagas;

Auxiliar de Cozinha Industrial – CR;

Auxiliar de Limpeza de Laboratório – CR;

Auxiliar de Mecânico – CR;

Auxiliar de Serviços Gerais – 3 vagas;

Cantineiro – CR;

Capineiro – CR;

Carregador – CR;

Costureira/Bordadeira – CR;

Coveiro – CR;

Cozinheiro – CR;

Frentista – CR;

Jardineiro – CR;

Monitor Ambiental Habilitado Ab – CR;

Monitor Educacional – 5 vagas;

Motorista B – CR;

Motorista D – CR;

Motorista de Passageiros – CR;

Oficial de Manutenção Escolar – CR;

Oficial de Manutenção Predial – CR;

Operador de Caldeira – CR;

Operador de Equipamento Reprográfico – 80 vagas;

Operador de Máquinas Pesadas – Tratorista – CR;

Operador de Monitoramento – CR;

Operador de Motosserra – 1 vaga;

Operador de Poço Artesiano – CR;

Operador Industrial – CR;

Porteiro/Vigia – 2 vagas;

Rurícola – CR;

Serralheiro – CR;

Servente Escolar – CR;

Tratador de Animais – CR;

Vigia Motorizado – CR;

Viveirista – CR.

O salário oferecido para o cargo de nível fundamental varia entre R$ 1.265,00 a R$ 1.750,82 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Nível médio/técnico

Auxiliar Administrativo – CR;

Auxiliar de Apoio ao Educando – CR;

Desenvolvedor Back End Java – CR;

Desenvolvedor Full Stack Php – CR;

Digitador – CR;

Motorista De Ambulância – CR;

Técnico Contábil – CR;

Técnico em Edificação – CR;

Técnico Em Informática – CR;

Técnico Em Segurança do Trabalho – CR;

Tecnólogo em Rede – CR.

Para os cargos de nível médio/técnico os salários vão de R$ 1.552,83 a até R$ 1.990,12 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Nível superior

Administrador – CR;

Analista de Infraestrutura de Tic – CR;

Analista de Suporte – CR;

Arquiteto Java – CR;

Assistente Social – CR;

Psicólogo – CR.

Já para os cargos de nível superior a remuneração varia entre R$ 2.710,68 a R$ 10.650,00 por mês para uma jornada de trabalho que varia entre 30 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições MGS – MG

Os interessados em participar do processo seletivo para a MGS – MG devem realizar a inscrição somente até a próxima segunda-feira, dia 6 de março de 2023, diretamente pelo site do IBFC.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 40,00 a R$ 51,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Etapas processo seletivo MGS – MG

O processo seletivo para a MGS – MG contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para alguns cargos.

Os candidatos serão avaliados por meio de questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, raciocínio lógico, noções de informática e conhecimentos específicos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 2 de abril de 2023.

O processo seletivo MGS MG tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez a critério do órgão.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores detalhes e informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo do processo seletivo MGS MG.