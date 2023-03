Micah Parsons, dos Cowboys, brinca sobre mudar de posição para o papel mais lucrativo da NFL

Micah Parsonso linebacker versátil para o Dallas Cowboys, tem feito barulho dentro e fora do campo ultimamente. Ele tem mostrado suas habilidades em várias posições, desde ponta a lateral interna e até cornerback. Mas seu último desejo parece ser o mais bizarro até agora – ele quer jogar quarterback.

“Foda-se”, tuitou Parsons, “estou mudando para QB!”

Embora isso possa parecer uma piada, não é segredo que os quarterbacks da NFL estão recebendo grandes contratos, com Derek Carr, Geno Smith e Daniel Jones todos assinando acordos maciços apenas esta semana. E o companheiro de Parsons em Dallas, Dak Prescotttambém está em negociações para uma extensão significativa.

Mas enquanto os quarterbacks estão sendo pagos, Parsons ainda está jogando sob seu contrato de novato, que vai até a temporada de 2024. Ele deve ganhar US$ 2,12 milhões em 2023 e US$ 2,99 milhões em 2024, com os Cowboys tendo a opção de estender seu contrato para 2025.

Ele terá seu grande dinheiro mais cedo ou mais tarde

Parsons pode ter que esperar por seu dia de pagamento real, mas ele está claramente pensando no dinheiro que poderia ganhar em outro lugar. Como ele disse, “estou de olho no saco”. E se você acha que isso é loucura, espere até ver o que ele está escondendo.

“Cara, se vocês acham que eu digo alguma merda selvagem aqui”, escreveu ele, “Estou feliz que vocês não vejam a merda que eu realmente quero postar lol.”

Parsons pode estar brincando sobre jogar como zagueiro, mas seu talento como zagueiro não é brincadeira. Na verdade, ele está se destacando como um dos melhores jogadores defensivos da liga. E quando ele estiver pronto para essa extensão, os Cowboys certamente terão que pagar para mantê-lo em sua lista.

Como o próprio Parsons disse, “Eu sei o meu valor.” E com suas habilidades e personalidade, não há dúvida de que ele terá o que merece.