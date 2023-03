Michael B. Jordan e Jonathan Majors querem ser novos De Niro, Pacino

Os atores sentaram-se com NYT para falar sobre seu novo filme, “Creed III”, que está nos cinemas e, até agora, limpando bem – tanto em termos de bilheteria quanto de crítica. Não apenas isso, mas sua química dinâmica/explosiva na tela é o assunto da cidade agora.

Nas perguntas e respostas, JM e MBJ são muito elogiosos um ao outro. A certa altura, o entrevistador pergunta qual é a opinião que eles mais valorizam quando se trata de ‘Creed’. Majors diz que só se importava com o que Mike pensava … o que leva o entrevistador a fazer a próxima pergunta lógica.

Para isso, Mike diz o seguinte … “Estamos empolgados com isso e tenho essas conversas com ele. Atuar é uma jornada solo, onde você luta por seu lugar na lista de chamadas por tanto tempo. Então, quando você tem alguém que não se importa tanto com essas coisas, é tipo, ‘Vamos lá. Quanto dano podemos causar juntos?’ Majors responde: “Tudo isso.”