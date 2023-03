Michael Bisping explica os demônios mentais que Kamaru Usman enfrenta nas horas finais antes da trilogia do UFC 286

Michael Bisping pode se identificar com a montanha-russa de emoções que Kamaru Usman está prestes a experimentar nas horas finais antes do UFC 286.

Usman enfrenta o campeão dos meio-médios do UFC, Leon Edwards, em uma trilogia no sábado, na luta principal do UFC 286. É a primeira luta dos dois desde que Edwards foi o autor de uma das reviravoltas mais chocantes da história do MMA ao nocautear Usman no quinto round. chute na cabeça para roubar o título no UFC 278, que também dobrou como a primeira derrota por nocaute de Usman em sua carreira e a primeira derrota sob a bandeira do UFC após um início de 15-0.

Bisping entende melhor do que ninguém o que é estar do lado errado de uma infame derrota por nocaute. Em 2009, o britânico sofreu um dos nocautes mais brutais da história do MMA ao ser vítima de Dan Henderson no UFC 100. Sete anos depois, a chance de vingança de Bisping finalmente chegou quando ele enfrentou Henderson em sua primeira defesa do título dos médios do UFC no UFC 204 – e mesmo apesar de seu ímpeto e confiança para a revanche, a derrota pregou truques mentais em Bisping que ele nunca antecipou.

“Para mim, quando lutei com Henderson pela primeira vez, fiquei exausto, fui nocauteado muito mal – e você pode mentir para todo mundo, mas não pode mentir para si mesmo”, disse Bisping na sexta-feira nas perguntas e respostas do lutador convidado do UFC 286. . “Você pode falar com a mídia, você pode dar entrevistas, até mesmo seus amigos e familiares, dizer, ‘Sim, sim, estou confiante, estou bem, estou bem.’ Mas então, naquele dia, comecei a pensar: ‘A última vez que pisei em uma gaiola com esse cara, fui nocauteado e o mundo inteiro riu de mim.’ Então os nervos começaram a aparecer.

“Para ser honesto, é isso que Kamaru vai passar [Saturday] noite. Porque ele não sabe – e ele é um atleta muito, muito especial, então não estou dizendo que ele não pode voltar disso, porque você pode – mas ainda assim, ele provavelmente não sabe, até o Nas últimas horas de preparação, quando você está deitado na cama, tentando tirar uma soneca, tentando economizar energia para a luta, descobre que não consegue dormir. Porque, espere um minuto, a percepção de que você vai lutar contra esse homem novamente e pode acabar dormindo na frente do mundo inteiro é uma coisa estressante.

Claro, Usman não é o único que sentirá a pressão no UFC 286.

Como Edwards, a primeira defesa de Bisping de seu inesperado reinado no UFC serviu como uma espécie de retorno ao lar, com o UFC 204 ocorrendo em seu país natal, a Inglaterra.

Portanto, Bisping está bem ciente de que Edwards estará lidando com seus próprios nervos à medida que o UFC 286 se aproxima.

“Obviamente todo mundo sonha com isso. Quando você é um lutador, isso é literalmente, você imagina isso como um cenário de conto de fadas – ganhar o cinturão, trazê-lo para casa, para seu país e sua cidade natal, e defendê-lo na frente de todos”, disse Bisping. “Então, um momento incrível e um dos destaques da minha carreira, obviamente. Mas é um momento muito, muito nervoso também, há muita pressão sobre você.

“E para Leon, novamente, ouça, é um momento difícil. Ele sabe que tem uma luta dura nas mãos. Eu prefiro Leon nos pés, 100 por cento. Tudo se resume a essas quedas. No final das contas, você faz o que pode no campo de treinamento e o que for, será”.

O UFC 286 acontece na The O2 Arena, em Londres.

O vídeo completo das perguntas e respostas do lutador convidado de Bisping ao lado dos veteranos do MMA britânico Tom Aspinall, Jimi Manuwa, Brad Pickett e Ian Freeman pode ser assistido acima.