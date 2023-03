Michael Bisping se junta à equipe de transmissão para home card no UFC 286 em Londres

Com o UFC 286 em Londres, Michael Bisping terá a chance de convocar as lutas em casa ao se juntar à equipe de transmissão para o card de sábado à noite, com Leon Edwards enfrentando Kamaru Usman com o título dos meio-médios em disputa.

A equipe de transmissão será liderada pelo homem do plano Jon Anik e ele será acompanhado por Bisping junto com o companheiro do Hall da Fama do UFC Daniel Cormier nos comentários coloridos. Bisping estará no lugar de Joe Rogan, que não viaja internacionalmente para cartões fora da América do Norte.

Megan Olivi atuará como repórter de bastidores do cartão.

Autoridades do UFC confirmaram a equipe de transmissão ao MMA Fighting na segunda-feira.

Bisping tem sido um dos pilares das transmissões do UFC por vários anos, depois de estrear pela primeira vez como parte da equipe que chama as lutas da The Contender Series. O ex-campeão dos médios, que foi o primeiro lutador britânico a conquistar o ouro no UFC, trabalha principalmente nos cards do Fight Night, mas com Rogan indisponível devido ao evento internacional, Bisping agora entrará para trabalhar ao lado de Anik e Cormier no sábado.

O card contará com Edwards x Usman no topo de uma trilogia depois que eles dividiram suas duas primeiras lutas. A revanche terminou de forma dramática depois que Edwards conseguiu uma recuperação milagrosa na quinta rodada para nocautear Usman e se tornar o campeão dos meio-médios.

Agora eles vão se encontrar novamente com o título dos meio-médios em jogo.

O evento co-principal contará com um confronto leve entre Justin Gaethje e Rafael Fiziev, que pode ser um ladrão de shows em potencial em Londres.