Michael J. Fox sobre viver com Parkinson: “Meus fãs basicamente me deram minha vida”

Michael J. Foxconhecido por seu papel em “De volta para o Futuro”recentemente falou sobre sua vida com Mal de Parkinson enquanto promove seu novo documentário, “Ainda: um filme de Michael J. Fox,” no South by Southwest Film Festival no Texas.

Apesar de ter a doença há mais de 30 anos, o ator de 61 anos agradece a vida que tem. Ele disse: “Parkinson é uma merda – mas é uma ótima vida.” Durante uma sessão de perguntas e respostas para seu novo filme, ele disse: “Você faz o que tem que fazer, mas não quer se matar. E foi aí que parei.”

Fox, que foi diagnosticado com Parkinson aos 29 anos em 1991, disse que não tinha escolha a não ser mobilizar as pessoas para estarem cientes da doença. “Eu tenho que dar tudo o que tenho, e não é da boca para fora. Eu apareço e faço o melhor que posso.”

O ator canadense também é grato por seus fãs que lhe deram a vida. Em 2000, a Fox abriu o Fundação Michael J. Fox para Pesquisa de Parkinsonque ajudou muitas pessoas a encontrar a ajuda e o apoio de que precisam em suas batalhas contra a doença.

Ele foi diagnosticado aos 29 anos em 1991

Quando questionado sobre como ele revelou sua batalha médica em 1998, Fox compartilhou que os paparazzi o “intimidaram” a fazê-lo. “Os paparazzi e outras coisas, eles ficavam do lado de fora do meu apartamento e me importunavam, tipo, ‘Qual é o problema com você?'”, disse ele. “Eu disse: ‘Não posso fazer meus vizinhos lidarem com isso’, então saí e foi ótimo. Foi uma coisa ótima.”

Fox acredita que há coisas a serem aprendidas com a doença de Parkinson, e as pessoas devem seguir em frente, em vez de sentir pena de si mesmas. “Piedade é uma forma benigna de abuso”, disse ele. “Há coisas a serem aprendidas com isso, então vamos fazer isso e seguir em frente.”

Para concluir, Michael J. Fox é grato pela vida que tem apesar de ter parkinson doença por mais de três décadas. Ele encoraja as pessoas a aprender com a doença e seguir em frente.