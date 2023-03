Michael Page aberto ao retorno do BKFC, diz que Mike Perry ‘pode ser um choque’ para Luke Rockhold

Michael “Venom” Page não se arrepende de sua breve passagem pelo BKFC. Na verdade, ele pode tentar novamente no futuro.

Em agosto passado, Page enfrentou Mike Perry em uma luta única no BKFC 27. Embora Page tenha quebrado a mandíbula de Perry, ele ainda falhou, perdendo a decisão da maioria na prorrogação de morte súbita. O próprio Page foi espancado e machucado na luta, caindo no primeiro round e desaparecendo quando a luta foi para a prorrogação. Mas, apesar da perda e dos danos que sofreu, ele gostou bastante de sua experiência no ringue.

“Eu gostei, estranhamente”, disse Page a Ariel Helwani em A Hora do MMA. “Foi muito diferente, mas adoro os novos desafios quando se trata de combate, ponto final. Este foi um desafio completamente novo. Tive que alterar um pouco o treinamento e onde realmente escorreguei foi, meu treinador me disse no dia anterior: ‘Vá e verifique a tela. Vá e entre no ringue e sinta o espaço em que você estará.’ E eu pensei, isso vai ser como qualquer outra coisa. Mas é diferente, porque o tamanho do ringue, em geral, não é o tamanho em que você realmente luta, porque as cordas começam muito mais para dentro. Então, é realmente muito apertado quando você realmente entra lá. Isso escapou da minha mente, eu esqueci completamente de fazer isso, e quando eu estava lá, eu pensei, ‘M****, isso é muito apertado.’

“Então foi uma experiência nova. A intensidade também, porque são rounds de dois minutos. Mas eu gostei, e posso tocar de volta. Muitas pessoas não querem que eu faça isso, mas posso tentar de novo. … Amigos e familiares, eles odiavam me ver lá por causa do tipo de esporte que era. Eles odiavam ver como eu estava inchado depois. São eles que estão pressionando para que eu não faça isso de novo, mas não gosto de perder, então quero potencialmente mudar isso.

Além das diferenças na área de luta, Page também reconheceu que o esporte em si é muito diferente do MMA ou do boxe, por causa dos danos causados. Embora estudos tenham mostrado que o combate sem luvas tem uma taxa de concussão menor do que a luta com luvas – e, como resultado, é de certa forma mais seguro do que o MMA ou o boxe – Page disse que o dano superficial foi substancialmente pior do que em qualquer esporte.

“Definitivamente diferente, e até mesmo – temos luvas pequenas, mas quando você é atingido, o efeito do dano não é o mesmo”, disse Page. “Você é atingido com a junta nua e fica inchado imediatamente, você é cortado imediatamente. Isso muda. Você sente cada golpe, ao passo que pode montar um pouco os golpes, especialmente os socos, no MMA.”

Esse é um insight importante para outro lutador de MMA que logo passará para o BKFC: o ex-campeão dos médios do UFC Luke Rockhold. No início deste ano, a promoção anunciou que Rockhold terá a chance de tentar o nu quando enfrentar “Platinum” Perry no próximo card do BKFC 41.

Como um homem que subestimou Perry em seu detrimento, Page acredita que Rockhold pode receber uma dura lição.

“Fiquei meio surpreso com Perry [vs. Rockhold].” Página disse. “Não estou surpreso, porque sei que ele está preparado para qualquer tipo de luta, mas Luke Rockhold é muito maior, então vai ser difícil. Mas o Perry vem pra briga, não importa quem está na frente dele. Ele está confortável naquela arena, ele está acostumado. Pode ser um choque para Luke Rockhold.”

Antes que Page possa voltar a tentar sua sorte no BKFC novamente, porém, primeiro ele tem que se preocupar com seu retorno ao MMA. Page está definido para enfrentar Goiti Yamauchi no Bellator 292 no sábado em San Jose, Califórnia.