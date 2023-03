Michelle Yeoh dá um soco em Don Lemon durante discurso de aceitação do Oscar

Reproduzir conteúdo de vídeo



Michelle Yeoh fez história ontem à noite durante o Oscar, mas sua grande vitória não é a única coisa que as pessoas falam… Don Limão.

A atriz de 60 anos se tornou a primeira mulher de identificação asiática a levar para casa o prêmio de “Melhor Atriz” por seu papel em “Everything Everywhere All at Once” … e durante seu discurso de aceitação no domingo à noite, ela aparentemente mirou em âncora da CNN.

Michelle recebeu “Sonhos se tornam realidade. E senhoras, não deixem ninguém dizer que vocês já passaram do seu auge!!!” Seu discurso atraiu aplausos no Dolby Theatre, e as pessoas imediatamente o comeram nas redes sociais.

Um usuário escreveu: “‘MICHELLE YEOH CHAMANDO DON LEMON ESTÁ ME DANDO VIDA”



16/02/23 CNN

Claro, as palavras de Michelle soaram como uma resposta a comentário de Don no mês passado – ele se tornou um candidato presidencial republicano de 51 anos Nikki Haley não está no auge … depois que ela sugeriu que todos os funcionários eleitos com mais de 75 anos se submetessem a testes de competência.

Na época, Don dobrou sua postura acrescentando … “uma mulher é considerada no auge em seus 20, 30 e talvez 40 anos” e dizendo a seus co-apresentadores Poppy Harlow dar Kaitlan Collins para procurá-lo.

Ei mais tarde se desculpou e, depois de alguns dias de folga, os executivos da CNN disseram a Lemon que ele está em gelo fino para seus comentários.

BTW, Michelle também se tornou a segunda mulher negra a vencer a categoria, depois Halle Berry ganhou em 2002.