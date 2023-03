Microsoft demite toda a equipe de ética e sociedade responsável pela moderação da IA

O compromisso da Microsoft com a IA ética e responsável foi questionado após a decisão da empresa de demitir toda a sua equipe de ética e sociedade. A mudança, que afetou apenas sete funcionários, ocorreu como parte de uma rodada maior de demissões que viu 10.000 funcionários perderem seus empregos.

De acordo com um relatório da Platformer, a equipe de ética e sociedade foi responsável pela implementação dos princípios de IA da Microsoft. A equipe avaliaria quaisquer riscos associados à integração da tecnologia da OpenAI no conjunto de produtos da empresa. Embora a Microsoft continue a manter seu Escritório de IA responsável, que se concentra na governança e no trabalho de políticas públicas, a decisão de eliminar a equipe de ética e sociedade levantou preocupações sobre o compromisso da empresa com a IA responsável.

O investimento da Microsoft na OpenAI

A mudança ocorre em um momento em que a Microsoft está investindo bilhões de dólares em sua parceria com a OpenAI, a startup por trás de sistemas populares de IA, como ChatGPT e DALL-E 2. A empresa também renovou seu mecanismo de pesquisa Bing e o navegador Edge (em teste). ) para ser alimentado por um novo modelo de linguagem grande de última geração que é “mais poderoso que o ChatGPT e personalizado especificamente para pesquisa”.

O relatório da Platformer sugere que a pressão do diretor de tecnologia Kevin Scott e do CEO Satya Nadella foi um fator chave na decisão de eliminar a equipe de ética e sociedade. A Microsoft está visivelmente interessada em colocar seus produtos de IA nas mãos dos clientes o mais rápido possível. A empresa tem uma rara chance de desafiar o domínio do Google no mercado de mecanismos de busca.

