Microsoft se aproxima do Google; AI ajuda o Bing a registrar 100 milhões de usuários ativos diariamente

O mecanismo de busca da Microsoft, Bing, ultrapassou 100 milhões de usuários ativos diários apenas um mês após o lançamento de seu chatbot AI. Yusuf Mehdi, vice-presidente de vida moderna, pesquisa e dispositivos da Microsoft, reconheceu que o Bing continua sendo um participante pequeno no mercado de mecanismos de pesquisa, mas destacou o progresso que fez desde que o chatbot Bing AI foi introduzido pela primeira vez. O lançamento da versão de última geração do Bing levou a um aumento de novos usuários, com um terço de seus usuários ativos diários sendo novos na plataforma.

“Vemos esse apelo do novo Bing como uma validação de nossa visão de que a pesquisa deve ser reinventada e da proposta de valor única de combinar Pesquisa + Respostas + Bate-papo + Criação em uma experiência”, disse Mehdi.

A Microsoft também relatou um aumento no engajamento, com mais pessoas realizando pesquisas no Bing. A empresa credita esse sucesso ao crescimento do uso do Edge e à introdução do modelo Prometheus AI, que levou a resultados de pesquisa mais relevantes.

A empresa observou um aumento significativo no uso da IA ​​de bate-papo do Bing, com um terço de seus usuários de visualização diária usando o recurso para suas consultas. Em média, a Microsoft registra três bate-papos por sessão, com mais de 45 milhões de bate-papos desde que o novo Bing foi lançado.

Microsoft trazendo a luta para o Google

A integração da Microsoft de um chatbot de IA no Bing deu ao mecanismo de busca uma vantagem competitiva contra o Google. A introdução do chatbot AI do Bing no celular foi particularmente bem-sucedida, levando a um aumento de seis vezes no número de usuários ativos diários.

No entanto, o Google também anunciou planos para lançar seu próprio chatbot, o Bard, e o apresentou no mês passado. Embora a estreia não oficial de Bard tenha sido marcada por desinformação, o Google está trabalhando para melhorar as respostas de seu chatbot antes que ele seja disponibilizado.

A adição do chatbot AI do Bing tornou o mecanismo de pesquisa mais atraente para os usuários, especialmente aqueles que preferem uma abordagem de conversação à pesquisa. Os esforços da Microsoft para melhorar a relevância dos resultados de pesquisa e a experiência do usuário também contribuíram para a crescente popularidade do Bing. Embora o Bing ainda tenha um longo caminho a percorrer para alcançar o algoritmo de busca do Google, o recente aumento de usuários ativos diários é um sinal promissor para o mecanismo de busca da Microsoft.

