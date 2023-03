Miley Cyrus, Demi Moore e Dua Lipa não perdem o desfile da Versace com Gigi Hadid, Kendall Jenner e Emily Ratajkowski

Dfugindo de sua base habitual em Milão para mostrar seus produtos em Los Angeles – apenas três dias antes do Oscar – Donatella Versace diz que foi inspirada pela energia, glamour e poder de Hollywood. Ela tinha muito disso, mas precisava de mais uma coisa para fazer tudo funcionar: bom tempo.

E assim, com a chuva esperada na sexta-feira, Versace foi forçada a adiantar seu show por um dia. Pode ter sido caótico, mas foi o movimento certo.

Seu desfile repleto de estrelas na quinta-feira aconteceu em uma noite legal, mas linda, em Los Angeles, em um telhado espetacular com vista para as montanhas cobertas de neve de San Gabriel, arranha-céus elegantes e as colinas de Hollywood. Ah, e a luz do dia cedeu à escuridão assim que o show terminou – bem a tempo de acender os holofotes, tocar “Let’s Go Crazy” de Prince e seguir para os coquetéis.

O sol ainda estava alto quando a multidão começou a subir no telhado do imponente Pacific Design Center na Melrose Avenue, com seu distinto exterior de vidro azul.

Os convidados incluíram uma amostra dos mundos da música, cinema, moda e esportes: Cher estava lá, assim como Elton John, Dua Lipa, Miley Cyruse Lil Nas X. Do cinema, foram duas vencedoras do Oscar de melhor atriz coadjuvante – Ariana DeBose e Anne Hathaway – além de uma favorita ao prêmio de melhor ator coadjuvante deste ano, Ke Huy Quan. Do esporte, ex-astro da NBA Dwyane Wade estava lá com a esposa Gabrielle Union.

Os participantes se esforçaram para tirar selfies com a vista espetacular atrás deles, e os funcionários os alertaram para não recuar muito e cair do prédio.

Ao criar sua linha outono-inverno 2023, Versace voltou a uma coleção de 1995 do Atelier Versace, a linha de alta costura da marca, com uma campanha estrelada por Madonna. As opções de cores começaram com preto e incluíram caramelo e chocolate, além de damasco, turquesa e rosa. As estampas incluíam uma estampa de animal do arquivo Versace e um motivo de flor caindo.

supermodelo Gigi Hadid abriu o show com uma jaqueta ampulheta preta e saia lápis na altura do joelho, um visual elegante e sob medida que gradualmente seguiu para conjuntos mais brilhantes. Naomi campbell veio depois, em um vestido preto justo com luvas até o cotovelo.

Depois de uma cascata de looks pretos para mulheres e homens, uma explosão repentina de rosa brilhante surgiu, em uma jaqueta de lã e minissaia, depois um minivestido em tom de tangerina. Mais da metade do desfile vieram os luxuosos vestidos acetinados estampados – muitas vezes minis, e acompanhados por aquelas luvas até o cotovelo para dar mais glamour.

O streetwear estava longe de ser visto, e as longas luvas pareciam evocar a Era de Ouro de Hollywood, que começou em meados da década de 1920 e continuou por várias décadas. Emparelhados com os minis up-to-lá, e muitas vezes complementados com grandes óculos de sol, eles pretendiam criar o que Versace descreveu como “energia do confronto do glamour da Era de Ouro com atitude contemporânea e poder confiante”.

Quão confiante? O designer chamou esta coleção de uma forma de armadura. Quanto a Los Angeles, Versace a chamou de “um lar natural para nós” – um lugar que a faz se sentir livre e próxima à natureza.

Los Angeles também é, claro, uma cidade de estrelas – e nunca mais do que durante a semana do Oscar. Os momentos antes do show pareciam uma corrida seca para o tapete vermelho do Oscar, com celebridades se reunindo ou se encontrando pela primeira vez.

Dua Lipa foi mostrado na reunião de mídia social e sentado ao lado de Cher. E um conjunto de estrelas parecia particularmente emocionado por se encontrar: Ke Huy Quan de “Everything Everywhere All at Once” e Hathaway, cada um expressando seu fandom pelo outro.

“Estou desmaiando!” Hathaway disse quando pôs os olhos em Quan. “Todo mundo está tão feliz por você!”

Quan respondeu: “Eu te amo tanto.”